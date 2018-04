Luca Onestini | promessa per Giulia De Lellis dopo la rottura con Andrea

La stoccata di Selvaggia Lucarelli a Onestini e Tonon. Ecco cosa è successo da Costanzo : Luca Onestini e Raffaello Tonon , ospiti al "Maurizio Costanzo Show" hanno presentato il libro "Gli Oneston", in libreria dal 22 maggio, ma la blogger Selvaggia Lucarelli ha riservato loro una ...

Luca Onestini deriso per il peso : la confessione al Maurizio Costanzo : Luca Onestini preso in giro da piccolo: le parole al Maurizio Costanzo Show Luca Onestini, presente nel teatro del Maurizio Costanzo Show, ha confessato che da piccolo è stato deriso per il suo fisico. Incredibile da dire per uno come lui, che ha fatto la fortuna proprio per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia! Il marito di Maria De Filippi ha voluto parlare stasera di bullismo e dopo che Selvaggia Lucarelli ha aperto ...

Maurizio Costanzo Show - ospiti 12 aprile : Emma - Magalli - Lucarelli e Onestini : Anticipazioni Maurizio Costanzo Show, puntata di giovedì 12 aprile: da Selvaggia Lucarelli a Giancarlo Magalli, da Emma Marrone a Luca Onestini tutti gli ospiti del talk Show Ritorna l’appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, uno dei programmi di maggior successo della televisione. Presso il Teatro Voxon in Roma, sono attesi grandi nomi dello spettacolo italiano e non solo visto che Costanzo discuterà anche di bullismo e cyber-bullismo. ...

Luca Onestini e Raffaello Tonon tornano al Maurizio Costanzo Show : Anticipazioni Maurizio Costanzo Show: tra gli ospiti Luca Onestini e Tonon Domani sera, in seconda serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata del Maurizio Costanzo Show, il talk popolare e longevo della televisione italiana ideato e condotto dall’omonimo conduttore. Dopo una prima puntata al 14,2% di share, il Maurizio Costanzo Show ha avuto un calo d’ascolti: la seconda puntata, andata in onda giovedì 29 marzo, ha ottenuto il ...

U&D - Soleil Sorge e la verità sull'addio a Luca Onestini : "Non l'ho tradito. Volevamo cose diverse - lui il reality io la famiglia" : ROMA ? ?Forse io ho un piccolo record del cuore: grazie a Uomini e Donne mi sono innamorata due volte in un anno. Incredibile, ma vero?. Leggo.it torna a parlare di ?Uomini e...

Temptation Island in versione vip : Luca Onestini - Ivana Mrazova e Giulia De Lellis tentatori : È in preparazione la nuova edizione di 'Temptation Island' in versione vip. Per il reality estivo si sono fatti diversi nomi, ma sembra che gran parte del cast potrebbe arrivare dal Grande fratello ...

Luca Onestini - spunta il retroscena : il duro attacco di Soleil a due mesi dall’addio : Soleil Sorge torna a parlare della storia con Luca Onestini, cominciata lo scorso anno negli studi di “Uomini e Donne” e conclusa dopo appena qualche mese. Lo fa con “Uomini e...