Lotto | una giocata da 4 euro gli cambia la vita

SuperEna Lotto - caccia al super fortunato di Caltanissetta che ha centrato il 6 da 130 milioni di euro : È partita la caccia al super fortunato che ieri ha centrato il 6 al super Enalotto conquistando un jackpot da 130 milioni di euro . La sestina vincente, realizzata presso il punto vendita situato in via ...

Superena Lotto - esce il 6 : jackpot da 130 milioni. Ecco dove è il fortunato : La fortuna bacia Caltanisetta. La sequenza di numeri che la dea bendata ha deciso di premiare sono: 12,23,39,54,72,73 - Jolly 53 - SuperStar 75. Detto così potrebbe non significare nulla. Se non fosse che chi ha puntato su quei numeri si porterà a casa la "modica" cifra di 130 milioni di euro. La sestina vincente è stata estratta stasera e consegna un jackpot da sogno: 130 milioni di motivi per essere felici. Il Superenalotto ha dichiarato di ...

Lotto e 10e Lotto regalano euro e sorrisi nell'ultima estrazione : ecco i vincitori fortunati : Lotto fortunato per un giocatore di Terracina, in provincia di Latina, che ha vinto con un terno ben 45mila euro giocandone appena 10 euro sulla ruota di Roma. Ma l' estrazione di sabato 14 aprile ha regalato sorrisi anche a...

Roma : SuperEnaLotto fortunato nella Capitale. centrati tre 5 : Jackpot vola alle stelle: 130,2 milioni di euro in palio Roma – Roma fortunata al gioco del SuperEnalotto. Con una schedina singola sono stati centrati ben tre 5. Il triplo colpo fortunato ha fruttato una vincita totale di 43mila euro. La giocata è stata convalidata alla Totoricevitoria in Viale dello Scalo San Lorenzo 21 a. Nel frattempo il Jackpot vola sempre piu’ in alto. 130,2 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo ...