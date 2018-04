Loot box e gioco d' azzardo legato alle skin saranno un mercato da $50 miliardi nel 2022

Polemiche per le Loot box in Rainbow Six Siege? Come ha risposto il game director : Il game director Alexandre Remy difende l'arrivo delle loot box in Rainbow Six Siege in un'intervista ad MCV, sostenendo che loro, gli sviluppatori, non sonno assolutamente avidi (questa per caso è una frecciatina ad Electronic Arts?). In realtà il director non ha fatto altro che difendere la scelta legata all'evento Outbreak. Il dibattito nato in merito alle loot box ruota intorno ad una questione che non mette d'accordo tutti i giocatori. ...