L' Ombra della Guerra | tra community e marketing - editoriale

(Di mercoledì 18 aprile 2018) È di qualche giorno fa la notiziarinuncia alle famigerate microtransazioni da parte di Warner Bros in La Terra di Mezzo: L', il che comporta l'abbandono totale di qualsiasi forziere a pagamento nell'endgame. Un passo indietro così categorico, presentato come frutto dell'ascolto dei feedback, ci regala interessanti spunti di riflessione: c'è qualcosa che non ha funzionato nel gioco? Quali benefici potrebbe portare questa manovra al prodotto? Cerchiamo allora di fare ordine. Completata la campagna principale veniamo catapultati nelle cosiddette "Guerre dell'". Si tratta di un enorme capitolo in cui si devono difendere ripetutamente le fortezze conquistate durante le precedenti ore di gioco, a livelli crescenti di difficoltà. Prima di gettarsi nell'efferata e continua battaglia è necessario tuttavia rinforzare le proprie difese, che partono ...