Lo studio | il caffè riduce il rischio di diabete di tipo 2

Salute - studio : il caffè aggrava i sintomi dell’Alzheimer : Nonostante la caffeina si sia rivelata in precedenti studi in grado di prevenire la demenza (bloccando i recettori dell’adenosina), sia nei pazienti colpiti da Alzheimer sia in quelli con un fisiologico processo di invecchiamento, la situazione cambia una volta che i sintomi cognitivi dell’Alzheimer si sono manifestati: secondo uno studio spagnolo pubblicato sulla rivista “Frontiers in Pharmacology“, la caffeina avrebbe ...