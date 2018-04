L' Italia rallenta | allarme di Confindustria ' Crescita sotto le attese nel 1Â° trimestre'

BankItalia - il pil rallenta ma non cresce il rischio Italia : BankItalia, il pil rallenta ma non cresce il rischio Italia 14 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Istat : “Spese famiglie crescono più del reddito”. E per BankItalia l’economia rallenta : Pil a +0 - 2% nel primo trimestre : Le spese delle famiglia italiane crescono più del reddito, i risparmi si assottigliano e il tasso di profitto delle imprese scende. Intanto, nel primo trimestre 2018, la crescita dell’economia rallenta (+0,2% contro +0,3% di un anno fa) e il rapporto debito-pil 2017 resta inchiodato al 131,8 per cento. Complice anche il peso dei salvataggi Veneto Banca e Popolare di Vicenza che hanno zavorrato i conti pubblici. Lo scenario, offerto ...

Italia - rallenta la ripresa economica : Teleborsa, - Ad aprile calano i consumi in quasi tutti i segmenti di spesa. Il dato viene rivelato dall'Ufficio Studi Confcommercio, con il calo maggiore nel settore degli alimentari , -0,7%, , mentre ...

ALItalia - CALENDA/ Acquirenti hanno rallentato - ma ci sono spazi per la vendita. Passeggeri in calo : ALITALIA, le parole di Carlo CALENDA sulla vendita via Twitter. Il ministro ha fatto sapere che ci sono ancora spazi. In pista Lufthansa, Air France, Easyjet e Delta(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:56:00 GMT)

