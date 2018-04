superguidatv

: L'Ispettore Coliandro 7, riprese iniziate: il messaggio di Giampaolo Morelli #coliandro #coliandro7… - SuperGuidaTV : L'Ispettore Coliandro 7, riprese iniziate: il messaggio di Giampaolo Morelli #coliandro #coliandro7… - RossiaItalia : RT @il_gatto_matto: #Politica - #Consultazioni per il nuovo #governo: «Servono figure credibili, affidabili e di grande profilo». Nel #toto… - GxCastelleone : RT @il_gatto_matto: #Politica - #Consultazioni per il nuovo #governo: «Servono figure credibili, affidabili e di grande profilo». Nel #toto… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018). L’Ispettore7 sarà presto realtà. L’amatissima fiction di Rai 2 con protagonistaè ufficialmente in lavorazione per le strade di Bologna. A confermarlo è stato lo stesso attore con un post sui suoi account social. Cosa ha scritto? Quali nuove anticipazioni vi sono in merito alla serie? L’Ispettore7: le parole dell’attore “Siamo cattivi, incazzati e stanchi“. Così ha esorditosu Instagram. Il vero e unico Ispettoreè tornato sul set della fiction per la settima stagione e, colmo di gioia, ha confermato ai fan la partenza delleaggiungendo: “is not dead“. In realtà il primo ciak de L’Ispettore7 dovrebbe essere stato effettuato qualche settima fa. Molti avevano annunciato che lesarebbero partite lo scorso 26 ...