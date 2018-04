L' innovazione per il rilancio dei 14mila ettari di noccioleti in provincia di Cuneo

L'Università di Pechino sbarca a Milano : l'accordo tra Politecnico e ateneo Tsinghua per fare innovazione : L'obiettivo è creare nei 23 mila metri quadrati di Bovisa Tech il più grande hub europeo per la ricerca

Ostuni punta su Investment - il progetto di innovazione dei servizi elettronici per potenziare l'economia turistica e il trasporto pubblico multimodale : ... Investment / Interreg V " A / 2014 " 2020, finanziato dalla Comunità europea e rivolto al potenziamento e all'innovazione dei servizi elettronici per il consolidamento dell'economia turistica e del ...

Usa contro Cina : guerra per l’economia dell’innovazione : È la leadership nell’economia del futuro la posta in gioco nello scontro tra Cina e Stati Uniti. La rimonta di Pechino nella corsa all’innovazione spaventa Washington, che reagisce cercando di sabotarne le ambizioni....

Le Parole del Futuro - all'Ara Pacis il dibattito con gli esperti di innovazione : Molti nostri clienti, sono 34 milioni, sembrano lontani dalla digitalizzazione, ma grazie alla semplificazione di app e tablet, si stanno avvicinando al mondo digitale. La tecnologia inoltre, avrà un ...

Italia-Paesi Bassi : ambasciata italiana ospita convegno su ruolo delle donne per l'innovazione : ... in aggiunta ad autorevoli rappresentanti del mondo diplomatico, imprenditoriale e governativo, tra cui la segretaria generale del ministero dell'Istruzione e della scienza, Marjan Hammersma. , segue,...

Gefco - Europa recupera gap innovazione : ... circa 50, ndr, ", non solo in Europa, che è il cuore dell'azienda, ma anche nel resto del mondo. Fondata a Parigi nel 1949 da Psa Peugeot Citroen, oggi Gefco è di proprietà della società ferroviaria ...

Deloitte - nasce startup per l'innovazione : La nuova azienda godrà di un network di professionisti presenti in oltre 150 paesi nel mondo, che fanno parte di Deloitte, da tempo impegnata nel promuovere la cultura dell'innovazione, generare idee ...

TECH DAY : ad Alba l'Hub tecnologico per l'innovazione : APROTECH e Crosa organizzano il primo TECH Day di Alba, l'evento in cui aziende leader del settore tecnologico discutono di industria 4.0, automazione e innovazione con le imprese del territorio. I l ...

Agriumbria 50. Palcoscenico per l'innovazione agricola : BASTIA UMBRA Un Lazzaro Bogliari visibilmente emozionato ha inaugurato l'edizione 50 di Agriumbria, di scena nei padiglioni di Bastia Umbra fino a domenica 8 aprile. Un'edizione storica per la fiera ...

Scoperte prove della prima innovazione umana : Si è scoperto che in Africa orientale, circa 320mila anni fa decine di migliaia di anni prima di quanto ritenuto finora i primi esseri umani moderni avevano iniziato a dare vita ad una sorta di ...

Diabete : troppa burocrazia - garanzia di percorsi spesso solo sulla carta e innovazione a macchia di leopardo : Persone con Diabete responsabili, attente ai controlli periodici e pronte ad informarsi sulla propria patologia, ma usurate da burocrazia, attese lunghe e difficoltà nella vita quotidiana, soprattutto a scuola e nel passaggio all’età adulta. Ma anche grandi difficoltà per il rinnovo della patente e i permessi lavorativi fanno la loro parte. Le Regioni, inoltre, procedono in ordine sparso anche in presenza di un Piano nazionale Diabete, con ...

Packaging green - premio per l’innovazione : Packaging in carta e cartone, innovazione e sostenibilità: sono gli elementi che qualificano il nuovo Bando Invenzioni di Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo di carta e cartone), presentato presso la sede di Confindustria Toscana Nord a Lucca, che vuole valorizzare e premiare le migliori invenzioni sostenibili sviluppate nel settore dell’imballaggio cellulosico. Comieco Factory, programma di innovazione di Comieco, vuole ...