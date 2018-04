L' industria che usa la plastica deve cambiare pelle

Massa Carrara : industria del marmo in netto miglioramento anche sui fronti della sicurezza e della sostenibilità : Risultati positivi e incoraggianti per l’industria del marmo di Massa e di Carrara, che, sul fronte della produzione, pur in una situazione complessiva di mercato caratterizzata da forti incertezze, “tiene” e secondo le prime indicazioni relative al periodo gennaio-marzo 2018 beneficia della crescita della domanda in particolare da parte dei paesi dell’Estremo oriente. Ciò – si spiega in una nota di Confindustria Massa Carrara – con ...

Niente banche - l'industria della cannabis fiorisce con le criptovalute : Al via decine di criptovalute nel mondo della cannabis, per offrire un'alternativa ai transazioni bancarie tradizionali, spesso vietate nel settore

Niente banche - l’industria della cannabis fiorisce con le criptovalute : (Foto: Christopher Furlong/Getty Images) Lo scorso gennaio la California è diventata l’ottavo Stato americano a legalizzare la cannabis per uso ricreativo. Prima Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon e stato di Washington hanno fatto lo stesso, mentre in numerosi altri Stati come l’Arizona la cannabis è legale esclusivamente per uso terapeutico. Quella della marijuana è una realtà molto forte negli Stati Uniti, un’industria che ...

Innovation club - il network che traccia la via italiana all'industria 4.0 : ... dal suo lancio , avvenuto prevalentemente nel mondo delle startup, ad oggi il Business Model Canvas , BMC, è infatti entrato sempre di più nelle Università e nelle aziende di tutto il mondo. Uno ...

industria 4.0 : al via i Crosslab - laboratori aperti alle imprese che vogliono innovare : Infine, un sesto Crosslab, che coinvolgerà studiosi di area umanistica, si occuperà di studiare l'impatto delle tecnologie dell'informazione sui vari aspetti di una moderna società : l'economia, i ...

Ex emeroteca - anche Confindustria Reggio Calabria alla mobilitazione di oggi in città [FOTO] : 'Confindustria vuole essere protagonista, assieme ai cittadini, alla società civile e a tutto il mondo produttivo, di un processo di rinascita sociale che passa dal contrasto a ogni forma di degrado, ...

Guardian XO l'esoscheletro per l'industria : Guardian XO, basato su un prototipo riconosciuto tra i più innovativi al mondo, è un esoscheletro robotizzato che alleggerisce il lavoro svolto da una persona assecondandone e sostenendone gli sforzi. Viene indossato dall'essere umano e non ne limita i movimenti. Guardian ...

industria : consumatori - domanda interna è ferma e frena anche export : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – “A gennaio 2018 la produzione Industriale diminuisce dell’1,9% rispetto al mese precedente, aumenta invece del 4% sull’anno. Un dato che dimostra tutta la fragilità di un andamento che stenta a stabilizzarsi, riflettendo così il clima generale che caratterizza l’intero sistema economico del Paese”. Ad affermarlo in una nota è Federconsumatori commentando i dati ...

Le auto che si guidano da sole hanno un nuovo sponsor : l’industria dell’alcol : Perché potrebbero contemporaneamente aumentare le vendite e ridurre la guida in stato di ebbrezza The post Le auto che si guidano da sole hanno un nuovo sponsor: l’industria dell’alcol appeared first on Il Post.

industria Lecchese : fatturato al top dal 2008 e occupazione in crescita : ... + produttività =+ lavoro; +lavoratori impiegati = + consumi + domanda sia esterna che interna = + fatturato e ricavi per l'Industria Un'Industria in crescita è sicuramente il traino della economia ...

Italian Video Game Awards : l'Italia che guarda all'estero e al futuro dell'industria - editoriale : l'Italia Videoludica che guarda (anche) all'estero per poter finalmente affermare la propria creatività anche in questo settore ha fatto un altro passo in avanti. La serata degli Italian Video Game Awards è stata un importante tassello di un mosaico che, negli ultimi anni, sta cercando di dare risalto anche alla scena nostrana dei Videogiochi, guidata dall'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI). Un volto di richiamo ...

L’azienda che vuole cambiare l’industria dei cosmetici : Si chiama Deciem e offre sieri e creme efficaci a prezzi dieci volte inferiori a quelli delle grandi marche The post L’azienda che vuole cambiare l’industria dei cosmetici appeared first on Il Post.

Viaggio nel Sulcis - ex roccaforte industriale rossa che si riscopre grillina : Nel Sulcis Iglesiente, un tempo appannaggio del centrosinistra, a fare il pieno di voti è il Movimento 5 stelle. Reportage da una terra colpita da una forte crisi economica e sociale che spinge neo disoccupati o «famiglie a zero euro» a chiedere aiuto alle parrocchie o agli sportelli della Caritas...

Fca : Boccia - ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria come Fca. Sarebbe un bel segnale”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di ‘Mezz’ora in piu” su Raitre, rispondendo alla domanda di un operaio di Pomigliano d’Arco. L'articolo Fca: Boccia, ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria sembra essere il primo su Meteo Web.