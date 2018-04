L’incontro segreto tra Usa e Corea del Nord

“Non vedo l’ora”. Laura Pausini e Maria De Filippi - L’incontro ‘segreto’ : cosa combinano - di clamoroso - la cantante e la regina di Mediaset : ”Non vedo l’ora!”. La notizia è arrivata direttamente da Laura Pausini . Intervistata da ”Tv Sorrisi e Canzoni” in edicola il 13 marzo, la cantante romagnola ha parlato della sua vita privata, della musica e dei progetti per il futuro. Il 16 marzo uscirà il nuovo album di inediti ”Fatti sentire”, anticipato dal singolo ”Non è detto”. Un disco dolce e malinconico come lo definisce lei ...

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme - le foto delL’incontro segreto in albergo a Milano : Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme? Di sicuro si sono rivisti… Ecco le ultime notizie del settimanale Spy, in edicola da venerdì 23 novembre. Loredana Lecciso e Al Bano si rivedono di sera in un hotel milanese (foto) I due non si vedevano da Natale, da quando la Lecciso, infastidita per le uscite […] L'articolo Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme, le foto dell’incontro segreto in albergo a Milano proviene ...