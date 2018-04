Liga | il Barcellona frena col Celta Vigo

Probabili formazioni Celta Vigo – Barcellona - 33^ Giornata Liga 17-4-18 : Si ritorna già a giocare in Liga Martedì 17 Aprile e la capolista Barcellona, dovrà andare nel non semplice campo del Balaidos contro il Celta Vigo. I blaugrana, dopo aver sconfitto il Valencia per 2-1, con il titolo sempre più vicino, devono ancora eliminare le scorie della bruttissima eliminazione in Champions League per mano della Roma del tecnico Di Francesco. Questa settimana, oltre a poter essere decisiva per i destini del ...

Liga - Barcellona-Valencia 2-1 : passo in avanti verso la conquista dello scudetto : Messosi alle spalle lo shock per la cocente eliminazione nei quarti di Champions League ad opera della Roma, il Barcellona ha fatto un altro passo in avanti verso la conquista della Liga. Nell’anticipo della 32/a giornata i blaugrana hanno superato in casa per 2-1 il Valencia: a segno Luis Suarez al 15′ del primo tempo e Umtiti al 6′ della ripresa. Per gli ospiti ha accorciato le distanze a tre minuti dalla fine Parejo su ...

Probabili Formazioni Barcellona-Valencia Liga - 14-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Valencia, 32^giornata Liga 2017/2018, ore 16.15. Valverde sotto esame, Marcelino conferma i suoi 11 titolari. Dopo la disfatta in Champions dell’Olimpico contro la Roma, il Barcellona sente di avere l’obbligo nei confronti dei propri tifosi di portare a casa gli altri due trofei disponibili: la Copa del Rey del 21 aprile contro il Siviglia e il campionato, dove la strada è già ampiamente ...

Liga - 31a giornata : il Barcellona vola a +11 sull'Atletico Madrid : Gli uomini di Valverde si sbarazzano 3-1 del Leganes , tripletta di Messi, e si portano a +11 sui Colchoneros, che pareggiano 1-1 il derby di Madrid con il Real. Il Siviglia di Vincenzo Montella ...

Probabili formazioni Barcellona – Leganes - 31^ Giornata Liga 7-4-18 : Giornata chiave quella si prospetta in Liga; la trentunesima Giornata, vede il Barcellona, nell’anticipo serale, ospitare il Leganes, mentre Atletico e Real si sfideranno nel derby di Madrid. I blaugrana vengono dalla bella affermazione in Champions League contro la Roma; il 4-1 maturato al Camp Nou, ha messo quasi in cassaforte il passaggio alle semifinali, facendo si che la gara dell’Olimpico sia una semplice formalità. Gli ...

Liga : Messi salva il Barcellona - a Siviglia finisce 2-2 : Il Siviglia dell’ex romanista Vincenzo Montella fa tremare il Barcellona alla vigilia dei quarti di finale di Champions League tra i blaugrana e la formazione giallorossa. Gli andalusi si portano avanti 2-0 con due ex del campionato italiano, l’ex Palermo Vazquez (36′ pt) e l’ex Samp Muriel (5′ st). Poi nel finale calano ed i blaugrana rimontano grazie ai gol di Suarez (43′ st) e Messi (44′ st). ...

Probabili formazioni Siviglia – Barcellona - 30^ Giornata Liga 31-3-18 : Al Ramon Sanchez-Pizjuan, il Barcellona vuole mettere un ulteriore mattoncino verso la conquista della Liga numero 25, affrontando nell’anticipo serale di sabato sera il Siviglia, in cerca di punti per restare in zona europea. Tra le 2 squadre sarà il primo dei 2 confronti, dato che il prossimo 21 Aprile, le 2 compagini si giocheranno la finale di Copa del Rey che si disputerà al Wanda Metropolitano di Madrid. I blaugrana saranno ...

Probabili formazioni Barcellona – Athletic Bilbao - 29^ Giornata La Liga 18-3-18 : La 29^ Giornata della Liga metterà di fronte al Camp Nou la gara tra Barcellona e Athletic Bilbao, una sfida ricca di storia e di fascino, dove si scontrano le speranze di titolo dei padroni di casa contro le ultime possibilità europee degli ospiti. Entrambe hanno giocato nelle rispettive competizioni europee in questa settimana: il Barca ha fatto fuori il Chelsea di Conte grazie ad un 3-0, dominato dal solito Lionel Messi; il Bilbao ...

Probabili formazioni Malaga – Barcellona - 28^ Giornata Liga 10-3-18 : Probabili formazioni Malaga – Barcellona, 28^ Giornata Liga, ore 20.45: analisi e pronostico Il Barcellona prova la fuga in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Chelsea di Conte. I blaugrana saranno impegnati alla “La Rosaleda” di Malaga, in un testacoda che potrebbe nascondere qualche insidia. Gli uomini di Valverde hanno vinto lo scontro diretto con l’Atletico Madrid, grazie ad una ...

Video/ Barcellona-Atletico Madrid - 1-0 - : highlights e gol della partita - Liga 27giornata - : Video Barcellona Atletico Madrid , 1-0, : highlights e gol della partita della 27giornata della Liga. Ai blaugrana basta la rete del solito Messi.

