quattroruote

: Lexus - La settima generazione di ES, pronta anche per l'Europa - dinoadduci : Lexus - La settima generazione di ES, pronta anche per l'Europa - quattroruote : Pronta al debutto al Salone di Pechino la settima generazione della #Lexus ES, che arriverà anche in Europa a sosti… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Si avvicina il debutto dellaES, che sarà svelata in anteprima mondiale al Salone di Pechino (il 25 aprile). I dettagli e le caratteristiche tecniche non sono ancora noti, ma per ladella berlina ES è previstolo sbarco in, dove dovrebbe sostituire l'attuale GS.Linea. Dopo i primi teaser diffusi lana scorsa, ora lauto si vede nella sua interezza, e mostra una silhouette da berlina filante, nello stile della Casa giapponese. Il profilo laterale non è cambiato radicalmente rispetto al modello uscente e il corpo vettura non sembra essere visibilmente più grande, ma il passo potrebbe essere un po' più lungo di prima. A giudicare dalle dimensioni delle porte posteriori, ci dovrebbe essere spazio abbondante per i passeggeri dietro. Per il nuovo modello, è previsto il passaggio alle nuove piattaforme modulari, con ...