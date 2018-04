Letizia di Spagna | una perla di regina

Letizia di Spagna e Sofia - se la «pace» passa per una tiara : Dopo l’ormai celebre «bisticcio» di Pasqua, è Letizia che fa il primo passo. Perché realmente pentita o perché profondamente scossa dalle critiche che l’hanno travolta dopo aver provato a impedire che le figlie posassero per una foto tra le braccia di nonna Sofia, colei che le ha ceduto la corona nel 2014 e che è moglie imperturbabile di Juan Carlos dal 1962, non lo sapremo mai. Quel che è certo è che è stata la nuora a mandare per ...