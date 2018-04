L’eternità il mio quartiere | Fabrizio Moro su Ultimo | “Rivedo me a 20 anni”

optimaitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) L'eternità (il mio) è il titolo del duetto di, in radio e in digital download da venerdì 20 aprile.sudichiara: "Rivedo me a 20 anni". I due cantautore romani condividono le origini, vengono dallo stesso. L'idea del duetto è nata dopo il primo incontro tra i due artisti.era stato invitato daad aprire il suo concerto al Palalottomatica di Roma e da lì è nata una grande stima reciproca che oggi sfocia in una collaborazione.Nel 2018 hanno trionfato entrambi al Festival di Sanremo,(con Ermal Meta) tra i Campioni con il brano Non mi avete fatto niente,tra le Nuove Proposte con il singolo Il ballo delle incertezze, primo estratto dal disco di inediti Peter Pan.si incontrano e decidono di rielaborare insieme una canzone già disponibile. Il pezzo originale si ...