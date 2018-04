L' eredità eterna del castrismo si chiama Che Guevara

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ilnon finirà. Non è terminato con la morte di Fidel e non tramonterà con il passaggio di consegne del fratello Raúl. Cuba, molto nel bene, e pochissimo nel male, appartiene, per molti di noi, a una realtà e a un immaginario. La realtà di una rivoluzione eroica, l'immaginario di una Utopia possibile da realizzare.Quella piccola, titanica isola ha resistito, stoicamente, orgogliosamente, a numerosi tentativi di invasione, a un vergognoso embargo, di anni e anni e che tuttora permane, malgrado le mille promesse e premesse. Un'isola che non ha mai dichiarato guerra, che non ha mai bombardato nazioni sovrane con la scusa delle "armi chimiche o di distruzione di massa", che non ha mai voluto esportare il proprio modello politico, così come hanno fatto e stanno facendo certe "democrazie". I Castro, con Chee gli altri Barbudos ...