LEGO Gli Incredibili | Nuovo Gameplay Trailer

Dal Roomba al tagliaerba - cosa puoi fare con i LEGO e un po’ di creatività : Non tutti gli amanti dei Lego si limitano a seguire le istruzioni contenute in ogni set. C’è anche chi inventa e osa. Uno dei punti di riferimento dei mattoncini danesi è The Brick Wall, canale YouTube in cui un intraprendente creativo canadese crea macchine straordinarie. L’ultima in ordine di tempo è anche una delle più assurde: è un Roomba costruito con i Lego. Come il noto aspirapolvere robotico, Lego Rumba, come è stato ...

Quando i LEGO diventano accessori di Switch : un video per degli esperimenti davvero interessanti : Come tutti i possessori di Switch (e non solo) sapranno, il mese di aprile segnerà il debutto di Nintendo Labo, progetto molto curioso e interessante di Nintendo che unisce la console ibrida a degli elementi creati grazie a dei ben precisi schemi di cartone. L'interazione tra elementi in cartone e la console è sicuramente tutta da scoprire ma alcuni utenti hanno trovato un altro possibile e apparentemente insospettabile alleato per la ...

Annunciato ufficialmente LEGO Gli Incredibili : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group, Disney e Pixar, hanno Annunciato oggi LEGO Gli Incredibili, un nuovo videogioco in cui i giocatori potranno controllare i loro personaggi preferiti de Gli Incredibili in scene indimenticabili e sequenze d’azione tratte da entrambi i film Disney Pixar, Gli Incredibili e l’imminente Gli Incredibili 2. I giocatori sono incoraggiati a collaborare utilizzando le abilità e ...

Uscita LEGO Gli Incredibili ufficiale - trailer e data di uscita : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group, Disney e Pixar (dopo i rumor di alcuni giorni fa, che avevano anticipato quella che ora è una certezza) hanno annunciato ufficialmente LEGO Gli Incredibili, un nuovo videogioco ispirato al celebre film Pixar Gli Incredibili: un'operazione volta chiaramente a cavalcare l'uscita del sequel, Gli Incredibili 2, il prossimo 19 settembre. I giocatori saranno incoraggiati a ...

