fanpage

: RT @FrancoTrax: Legalizzazione, la proposta di Civati: 'Facciamo una fiera della cannabis come il Vinitaly' Olè ?? - ginocalcinotto : RT @FrancoTrax: Legalizzazione, la proposta di Civati: 'Facciamo una fiera della cannabis come il Vinitaly' Olè ?? - Stefjazz2 : RT @FrancoTrax: Legalizzazione, la proposta di Civati: 'Facciamo una fiera della cannabis come il Vinitaly' Olè ?? - FrancoTrax : Legalizzazione, la proposta di Civati: 'Facciamo una fiera della cannabis come il Vinitaly' Olè ?? -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Pippodi Possibile lancia una: una, depenalizzata e legalizzata,avviene per il vino, per poter sfruttare un evento di richiamo internazionalevetrina per i territori: "Succede negli Usa, e succede in Europa, tra Olanda e Portogallo. Ma l'argomento è completamente sparito dal dibattito pubblico italiano".