Lega | subito governo se Di Maio fa passo indietro e stop veti

Accordo tra Salvini e Di Maio : «Parlamento subito operativo». Il leader Lega : se vinco in Molise qualcuno scenda dal piedistallo : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Belen e Stefano - siparietto con frecciatina a Verissimo. Incredibile ma vero : Silvia Toffanin si colLega con l’Isola e De Martino si presta ad introdurre in studio la sua ex moglie. Subito dopo - lei - dice quella cosa che manda in tilt i fan… : C’è poco da fare quando si parla di loro vengono sempre gli occhi a cuore e quando capitano occasioni come questa, cioè di vederli insieme, tutti i fan vanno su di giri. Tutti sperano sempre che in un modo o nell’altro e in un futuro più o meno prossimo, loro due possano tornare insieme. Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all‘inviato dell’Isola dei Famosi di presentare l’ex ...

Sicilia : Pagano (Lega) - Crias? Subito sblocco risorse poi riforma : Palermo, 27 mar.(AdnKronos) - "Siamo consapevoli che in Crias, la cassa regionale per il credito alle imprese artigiane Siciliane, in queste settimane si sta discutendo di un nuovo percorso amministrativo e finanziario ma è auspicabile prima di tutto sbloccare le somme disponibili, ridare un po' di

Consultazioni al Quirinale subito dopo Pasqua. I vescovi benedicono l'intesa M5s-Lega : Roma - Paura della strana coppia Salvini-Di Maio? 'Noi non abbiamo paura di nessuno'. Non è proprio una benedizione ma nemmeno una scomunica quella dei vescovi italiani nei confronti dell'asse tra ...

Presidenti delle Camere - è subito strappo Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini al Senato : Teleborsa, - Si consuma subito lo strappo tra Lega e Forza Italia che non trovano la quadra sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. Salvini, alla seconda votazione ...

Usa - Legale della pornostar che avrebbe avuto una relazione con Trump : “La mia assistita ha subito minacce fisiche” : Il legale della pornostar Stormy Daniels – che avrebbe ricevuto 130mila dollari per il suo silenzio su una presunta relazione con Donald Trump – ha dichiarato che la sua assistita ha subito minacce fisiche. Lo ha dichiarato in alcune interviste con diversi media Usa senza, però, fornire ulteriori dettagli. Ma non è tutto, perché l’avvocato Michael Avenatti ha dichiarato alla Cnn di essere stato contattato da altre sei donne per ...

DIREZIONE PD - MARTINA È IL DOPO-RENZI/ Diretta - video : “no Congresso e Primarie subito”. Sfida a M5s e Lega : DIREZIONE Pd, video e Diretta senza Matteo Renzi e verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". MARTINA, "guiderò partito con collegialità". Ok voto al documento finale(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:15:00 GMT)

Lega - Salvini : “Presenteremo subito una nostra proposta di manovra fondata su meno tasse” : «Stiamo lavorando. Entro aprile, qualunque sia il governo, c’è una manovra economica da preparare». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a chi gli domanda, a margine dell’incontro con i parlamentari neoeletti a Milano, su quali punti programmatici ritiene di voler chiedere sostegno. «Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo - s...