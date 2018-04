L' edilizia del futuro si forma in Umbria

edilizia USA - lieve calo della fiducia dei costruttori : Teleborsa, - Scende la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. Ad aprile il dato è sceso a 69 punti dai 70 del mese precedente. Il dato è inferiore alle attese del mercato ...

Albania : indice fiducia torna a crescere nel primo trimestre del 2018 - in calo edilizia e consumatori : Tirana, 15 apr 11:00 - , Agenzia Nova, - L'indice di fiducia nell'economia albanese è tornato a crescere nel primo trimestre del 2017, dopo il calo nell'ultimo periodo dello scorso... , Alt,

MIT sigla protocollo d'intesa con sindacati su qualità del lavoro in edilizia e trasporti : Via libera al protocollo d'intesa sulle "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti". Il documento è stato siglato oggi 13 aprile tra il Ministero ...

edilizia libera - ufficiale l’elenco delle opere senza permesso : Finiscono in Edilizia libera 58 tipi di intervento, tra cui muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali, gazebo e pergolati. Una semplificazione che riguarderà anche le tensostrutture: per installarle servirà solo una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini...

I soldi della 'ndrangheta in edilizia e gioco d'azzardo. 4 imprenditori arrestati : Sequestrati beni per 50 milioni di euro tra aziende, appartamenti e terreni edificabili - Quattro noti imprenditori di Reggio Calabria sono stati fermati in un'operazione dalla Dda reggina perchè ...

‘Ndrangheta - arrestati 4 imprenditori a Reggio Calabria : “Gestivano edilizia e sala bingo per conto delle cosche” : Una rete di interessi economici criminali coltivati da imprenditori edili e immobiliari. È scattata stamattina all’alba l’operazione “Monopoli”: i carabinieri hanno arrestato quattro imprenditori ritenuti espressione della ‘Ndrangheta di Reggio Calabria. Al termine di un’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sono finiti in carcere Michele Surace e suo figlio Giuseppe – proprietari dell’unica sala bingo della città ...

Tangenti sull'edilizia scolastica a Milano - patteggiano tre ex dipendenti del Comune : Arrestati nel 2015 per mazzette furono sequestrati loro 32 lingotti d'oro. Ora hanno ottenuto condanne al di sotto dei due anni di carcere. Stessa sorte per un...

Corruzione all'ospedale : domiciliari per il direttore dell'ufficio edilizia : BOLZANO . A conclusione di una complessa attività d'indagine diretta dal gruppo specializzato in reati contro la Pubblica amministrazione, ambiente e tutela del lavoro della Procura della Repubblica ...

L'infinita crisi dell'edilizia non dà tregua a piccoli imprenditori e artigiani a Cuneo e in Piemonte : In Piemonte la crisi ha "ucciso" 1186 imprese artigiane , -3%, . A Torino sono scomparse 562 imprese , -2,8%, . Dati negativi in tutte le province. Il comparto dell'edilizia, che insieme a quello ...

Corte dei Conti : "Risorse insufficienti per l'edilizia del patrimonio sanitario" : Appare " assolutamente insufficiente lo stanziamento di soli 90 milioni di euro per la realizzazione delle misure di prevenzione degli incendi nelle strutture sanitarie, mentre nessuna dotazione ...

Edilportale Tour 2018 ha portato a Pescara gli esperti della nuova edilizia : Tesi avvalorata da Elena Stoppioni, ‎Presidente della Federazione Cdo edilizia, secondo la quale per uscire dalla crisi bisogna lavorare sui driver della ripartenza: green economy ed economia ...