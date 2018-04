Lecce | il biglietto per la Serie B nelle mani del Trapani | tutte le ipotesi

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Chi l'avrebbe mai detto: il #, per la promozione diretta, dovra' tifare. Strano a dirsi, ma è verissimo: lunedì 23 aprile, alle ore 20.45, al Massimino di #Catania si giochera' una gara che può valere una fetta importante del discorso promozione. Da una parte, i padroni di casa che hanno bisogno di vincere tutti i match che restano da qui alla fine della stagione per sperare in un passo falso del. Dall'altra parte, ilha la necessita' dei tre punti per puntare al secondo posto che, quest'anno, da' dei vantaggi importanti in ottica play off. Il terzo risultato possibile, il pareggio, servirebbe davvero a poco ad entrambe le squadre: gli etnei non approfitterebbero del turno di riposo delper fare bottino pieno, mentre i granata resterebbero terzi, con poche possibilita' di cambiare la classifica negli ultimi 180 minuti della regular season del girone C ...