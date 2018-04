Le scarpe vegane in pelle | realizzate con i funghi

wired

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Anche una scarpa apparentemente di cuoio può essere assolutamente vegana e sostenibile. Prodotta dunque senza alcunaanimale, e utilizzando solo prodotti naturali o di recupero. A dimostrarcelo arriva la sneaker Nat-2 x Zvunder, progettata in Germania e realizzata in Italia: una scarpa informale dal design più che rispettabile, che vede tra i suoi principali materiali uno speciale cuoio ricavato dai. Il materiale in questione, come ricorda Designboom, è stato messo a punto dalla designer Nina Fabert di Zvunder e perfezionato dal team tecnico di Nat-2. L’elemento base è il fomes fomentarius, il fungo dell’esca, una specie non commestibile dal colore bruno rossastro che cresce sulle latifoglie. Il fungo viene coltivato, spelato e lavorato a mano, per ottenere una superficie simile alla, con diverse possibili sfumature cromatiche da sfruttare per ...