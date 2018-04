Le reti Sky sbarcano su Premium | c’è anche un canale sport

Corto Maltese e Hugo Pratt - su Sky i seg reti di un personaggio e del suo autore : Hugo Pratt è nato in Italia il 15 giugno 1927 e morto in Svizzera il 20 agosto 1995. Ha vissuto quasi 25 mila giorni e disegnato oltre 15000 tavole. Non ha mai fatto altro che il suo mestiere: creare ...

Sky e Mediaset Premium - cosa cambia per gli abbonati : dai kolossal sulla pay di Murdoch a X Factor sulle reti Fininvest : Un minestrone che porta verso un’unica pay tv, per quanto i diretti interessati neghino con forza. Un minestrone saporito senza il calcio però, almeno per il momento visto che la partita per i diritti tv della Serie A è più confusa che mai quando mancano appena quattro mesi all’inizio della nuova stagione. Un minestrone per il quale non si conosce sul lungo periodo il prezzo per l’utente. Di certo ci sono alcuni effetti ...