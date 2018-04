Le elezioni del 1948 | settanta anni fa

Cacca-gate - il marito della Kyenge (Pd) : “Il mio maremmano è stitico”. “elezioni? Ho votato Lega e M5s. I dem sono bolliti” : Sembra risolto il caso occorso all’europarlamentare del Pd, Cécile Kyenge, che venerdì scorso ha subito un imbrattamento delle pareti della propria abitazione con escrementi animali. A dirimere il giallo è la trasmissione radiofonica La Zanzara (Radio24), che prima ha intervistato l’autore del gesto, un vicino di casa dell’ex ministra, poi il marito della europarlamentare, Domenico Grispino. Il primo ha accusato il coniuge ...

Settant'anni fa le elezioni del 1948 - il voto che cambiò per sempre l'Italia : Le elezioni del 18 aprile 1948: uno snodo cruciale della storia d'Italia, ridotta in macerie, non solo materiali, dalle devastazioni della seconda guerra mondiale e da vent'anni di dittatura. Un ...

Sanità - Fluttero - FI - : "La nomina dei nuovi direttori tenga conto delle elezioni" : ' Credo che per affrontare serenamente quest'ultimo scorcio di legislatura ci sia bisogno che il centrosinistra ponga le basi per un accordo tra gentiluomini. Le nomine dei nuovi direttori generali ...

elezioni - satira e 'fake' nella Top Ten delle condivisioni sui social : ... stimando la tendenza politica delle diverse fonti e misurando il livello di polarizzazione delle audience online. Il rapporto mostra che gli argomenti arrivati all'attenzione degli italiani sui ...

Le elezioni presidenziali del Montenegro sono state vinte dall’europeista Milo Djukanovic : Domenica 15 aprile in Montenegro si sono svolte le elezioni presidenziali, che sono state vinte al primo turno da Milo Djukanovic, leader del Partito democratico dei socialisti (Dps) al governo. Djukanovic era già stato presidente tra il 1998 e il The post Le elezioni presidenziali del Montenegro sono state vinte dall’europeista Milo Djukanovic appeared first on Il Post.

Sondaggi - la trattativa di governo frena il M5s. Ma restano i consensi del boom post-elezioni. Centrodestra oltre il 38 : Le trattative di governo logorano chi deve occuparsene e lo stallo comincia a chiedere il conto. Dopo il boom post-elezioni, il M5s frenano a secco nei Sondaggi di questi giorni, anche se mantengono i consensi raccolti dopo il voto del 4 marzo. Secondo Swg per il Messaggero, i Cinquestelle perdono il 2 per cento in una settimana e torna al 32,6, cioè i voti presi alle elezioni politiche. La Lega sembra reggere l’urto e cresce di un punto, ...

Sondaggi - M5s e Lega frenano con le trattative per il governo. Ma mantengono i consensi del boom post-elezioni : Sono soprattutto i 5 stelle a sentire, nei Sondaggi, lo stallo post-elettorale. A più di un mese dal voto e con il secondo giro di consultazioni ormai concluso senza risposte chiare, le rilevazioni di questi giorni registrano per la prima volta una frenata del Movimento. Secondo Swg per Il Messaggero, il calo è del 2 per cento rispetto a una settimana fa e porta Luigi Di Maio e i suoi al 32,6 per cento, quindi in linea con i risultati del 4 ...

Sondaggi - le trattative frenano la corsa di M5s e Lega. Ma mantengono i consensi del boom post-elezioni. Pd impalato al 18 : Sono soprattutto i 5 stelle a soffrire lo stallo post-elettorale. A più di un mese dal voto e con il secondo giro di consultazioni ormai concluso senza risposte chiare, i Sondaggi registrano per la prima volta uno stop del Movimento. Secondo Swg per Il Messaggero, il calo è del 2 per cento rispetto a una settimana fa e porta Luigi di Maio e i suoi al 32,6 per cento, un decimo sotto il risultato del 4 marzo. Per l’istituto, chi ha votato i ...

elezioni RSU di Aprile. ANIEF pronta a ridefinire il contratto della Scuola : "Il 17 18 e 19 aprile si vota per il rinnovo delle RSU , rappresentanze sindacali unitarie, ma si vota anche per definire la quota di rappresentatività dei sindacati che firmeranno il nuovo contratto ...

Lombardia : Elisabetta Strada eletta presidente giunta delle elezioni : Milano, 12 apr. (AdnKronos) – Elisabetta Strada, capogruppo della Lista Gori in Regione Lombardia, è stata eletta questo pomeriggio presidente della giunta delle elezioni, l’organismo composto da un rappresentante di ogni gruppo a cui spetta il compito di valutare e segnalare gli eventuali casi di ineleggibilità e incompatibilità dei nuovi consiglieri regionali. Lo statuto regionale prevede che la presidenza spetti ad un ...

Lombardia : Elisabetta Strada eletta presidente giunta delle elezioni : Milano, 12 apr. (AdnKronos) – Elisabetta Strada, capogruppo della Lista Gori in Regione Lombardia, è stata eletta questo pomeriggio presidente della giunta delle elezioni, l’organismo composto da un rappresentante di ogni gruppo a cui spetta il compito di valutare e segnalare gli eventuali casi di ineleggibilità e incompatibilità dei nuovi consiglieri regionali. Lo statuto regionale prevede che la presidenza spetti ad un ...

Lombardia : Elisabetta Strada eletta presidente giunta delle elezioni : Milano, 12 apr. (AdnKronos) - Elisabetta Strada, capogruppo della Lista Gori in Regione Lombardia, è stata eletta questo pomeriggio presidente della giunta delle elezioni, l’organismo composto da un rappresentante di ogni gruppo a cui spetta il compito di valutare e segnalare gli eventuali casi di i

Il silenzio prima del governo - ma c'è lo spauracchio elezioni : “Se ci stiamo mettendo un po' di tempo è perché vogliamo un governo fatto bene e non per tirare a campare, come è stato fatto negli ultimi anni”: le parole di Luigi di Maio, leader del Movimento...

A Messina la selezioni del concorso Miss Reginetta d'Italia : Promotrice dell'evento per le provincie di Messina e Catania è l'ARF Spettacoli di Milazzo. Alla prima selezione si sono presentate tredici ragazze: Maria Tindara Azzarello, Ambra Squillaci, Giulia ...