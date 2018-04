Le donne nei media | interviene il Parlamento europeo

Polizia - per la prima volta le donne nei reparti mobili : Da oggi anche le 'celerine' in tenuta antisommossa per tutelare l'ordine pubblico. Il prefetto Gabrielli: "Niente suffragette"

Quote rosa - la rivoluzione del Coni : dal prossimo mandato nei consigli federali almeno il 30% di donne : Nello sport arrivano le “Quote rosa”. È una piccola rivoluzione per il mondo delle Federazioni e delle società sportive, dove lo squilibrio fra i generi nell’assegnazione delle cariche è ancora molto forte: il Coni ha stabilito che dal prossimo mandato, in tutti i consigli federali dovrà esserci almeno il 30% di componenti femminili. Dal calcio al tennis, dalla pallacanestro al nuoto, tutte le discipline più o meno note del nostro Paese ...

Uomini e donne news - il gesto di Emanuele nei confronti di Claudio : Uomini e Donne news, Emanuele Mauti e il gesto nei confronti di Claudio D’Angelo dopo la notizia su Sonia e Federico Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha iniziato a seguire Claudio D’Angelo su Instagram. Ma cosa c’è di strano? I fan più attenti hanno subito notato che l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini […] L'articolo Uomini e Donne news, il gesto di Emanuele nei confronti di Claudio proviene da ...

Stereotipi : nei libri di scuola uomini cavalieri e scienziati - donne casalinghe - maestre o streghe. E il Sole picchia la Luna : Bambine vanitose e servizievoli, bambini dispettosi e coraggiosi. Papà in poltrona a guardare la tv aspettando che la cena sia in tavola. Mamme casalinghe, intente a curare le piante e stirare. Quando lavorano fuori casa sono per lo più maestre. Ma abbondano anche le streghe, seguite da fate, regine e cameriere. Poi c’è il marito-Sole che insulta la moglie-Luna rea di non aver preparato la cena e le “scaglia in faccia” il ...

“Abusi sulle donne - torture…”. L’ex star di Smalville in grossi guai : le terribili accuse nei confronti di uno dei volti più amati della celebre serie tv. Una storia davvero inquietante : Era tra i volti noti di un telefilm che i ragazzi ricordano ancora oggi con piacere, quello Smallville che raccontava le peripezie di un giovane Superman alle prese da un lato con la scoperta dei propri poteri sovrumani e dall’altro con l’adolescenza, gli amori, la scuola e le fragilità di qualsiasi adolescente. Oggi eccola finire a sorpresa in grossissimi guai insieme a un altro personaggio famoso del piccolo schermo, ...

Uomini e donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani nei guai : una segnalazione scomoda (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri: arriva il bacio in studio. I due sono pronti ad abbandonare il programma insieme?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:44:00 GMT)

Uomini e donne - Teresanna Pugliese : "Francesco Monte? Non sento un legame. Cecilia Rodriguez mai carina nei miei confronti" : Teresanna Pugliese, in una lunga intervista ad Uomini e Donne Magazine, torna a parlare anche di Francesco Monte, l'ex fidanzato conosciuto all'interno del programma di Maria De Filippi con cui ha avuto un'intensa e turbolenta storia d'amore:prosegui la letturaUomini e Donne, Teresanna Pugliese: "Francesco Monte? Non sento un legame. Cecilia Rodriguez mai carina nei miei confronti" pubblicato su Gossipblog.it 29 marzo 2018 10:18.

Uomini e donne anticipazioni : Sara Affi Fella nei guai Video : 2 Oggi, lunedì 26 marzo, non andra' in onda la puntata prevista di Uomini e Donne a causa della prematura scomparsa del conduttore Fabrizio Frizzi [Video]. Stando però alle registrazioni, da domani potremo assistere a diversi episodi significativi a cui prenderanno parte le due belle troniste del trono giovani, Sara Affi Fella [Video] e Nilufar Addati. In particolare un ruolo di spicco lo avra' la bella Sara, la quale avra' prima ...

«Sarai sempre nei nostri cuori» - la forza delle donne ai funerali di Imma : È stato accolto dal coro «Imma, Imma» il feretro di Immacolata Villani, la donna uccisa dal marito a Terzigno, i cui funerali si sono celebrati questa mattina nella chiesa di...

Uomini e donne - Lorenzo nei guai - segnalazioni e stoccata dalla ex Video : Sempre più infuocato il Trono Classico di #Uomini e Donne. Nicolò è ancora indeciso sulla scelta, nonostante le pressioni delle sue corteggiatrici, mentre Sara Affi Fella rischia di perdere uno tra i suoi pretendenti in lizza per la scelta finale. Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi, protagonista di clamorose segnalazioni e di un affondo a sorpresa da parte della sua ex fidanzata Nicola Biondi. Ecco tutte le ultime news. Anticipazioni Uomini e ...

“Tina vattene!”. Trono Over : guai per la Cipollari. Un eccesso di rabbia e di acredine incontrollabili stanno segnando il destino dell’opinionista di Uomini e donne. Il suo comportamento nei riguardi di Gemma Galgani è diventato intollerabile : “È meglio se te ne resti a casa…” : Gelosie, antipatie e desiderio di primeggiare. Si può riassumere così il percorso di Tina Cipollari a Uomini e Donne. entrata illo tempore come corteggiatrice, è poi passata al ruolo di tronista. Non avendo trovato il vero amore, ma avendo incontrato il favore del pubblico, la vamp di Ronciglione è poi traslata come una Madonna sullo scranno degli opinionisti e ormai sono anni che dice la sua sulle pene d’amore dei vari personaggi ...

Uomini e donne - Sossio Aruta insultato sui social : “Mettetevi nei miei panni” : Uomini Donne, Sossio Aruta insultato pesantemente sui social risponde: “Mettetevi nei miei panni” Sossio Aruta è probabilmente uno dei personaggi di Uomini e Donne che più è stato messo in discussione al Trono Over negli ultimi tempi. Il cavaliere, in particolare, molto è stato criticato dagli opinionisti per la celerità con cui avrebbe posto fine […] L'articolo Uomini e Donne, Sossio Aruta insultato sui social: ...