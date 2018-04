Le assegnazioni del 3° serale di Amici di Maria De Filippi | canzoni e duetti del 21

optimaitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ledel 3°didiDesono state rivelate nelle ultime puntate della fascia pomeridiana. I cantanti del team bianco e del team blu hanno appreso quali brani dovranno preparare per la prossima puntata del programma, in onda su Canale 5 sabato 21 aprile.Oltre alle esibizioni singole, ci saranno alcuni. Per la squadra blu, Carmen duetterà con Matteo in Just give me a reason di Pink; Carmen duetterà poi con Einar in Cose della vita di Eros Ramazzotti. Per la squadra bianca viene confermata la coppia Irama/Emma. I due compagni di squadra dovranno preparare questa volta il brano 7 years di Graham.Mentre la cantante Emma si dice felice e soddisfatta delle sue, c'è un cantante blu parecchio scontento: Matteo. Neanche Carmen sembra aver apprezzato in modo particolare i brani "datati" che dovrà preparare per il prossimo. ...