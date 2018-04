Le abilità in cucina degli adolescenti portano benefici a lungo termine sulla salute e

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Sviluppareine di preparazione del cibo è importante per lae l’alimentazione, eppure la pratica delladomestica è in declino e raramente insegnata a scuola. Ora un nuovo studio dell’University of Auckland ha svelato che sviluppareindapuò averee l’alimentazione. La Dott.ssa Jennifer Utter, autrice principale dello studio, ha dichiarato: “L’impatto dello sviluppo diculinarie in giovane età potrebbe non essere evidente fino all’età adulta, quando le persone hanno maggiori opportunità e responsper la preparazione dei pasti. La forza di questo studio sono le grandi dimensioni del campionepopolazione seguito per un periodo di oltre 10 anni per esplorare l’impatto delleculinarie percepite sul futuro benessere alimentare”. I partecipanti dello studio hanno ...