calcioweb.eu

: #Lazio, domanda scomoda sulla #Roma: #Tare risponde così - CalcioWeb : #Lazio, domanda scomoda sulla #Roma: #Tare risponde così - cuorenero70 : @AIA_it ma non vi vergognate ma quanti punti avete tolto alla LAZIO la mia domanda e' Perche? e non dite che l'errore puo' starci - GiorgioCMascion : Domanda domandona: Chi si sta giocando l'accesso alla #UCL del prox anno con la Lazio martoriata da arbitri e Var? -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)parladella– – Laè in campo per la giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina, grande spettacolo nei primi 45 minuti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, interessanti indicazioni da parte diai microfoni di Premium Sport: “Non siamo intrusi nella zona Champions, ce la siamo meritata: forse lo eravamo per alcuni. Tifare per le italiane in Champions? Non ho sentito (ride, ndr). A volte nonre è come farlo. Che estate senza Champions? Il progetto continua, sarebbe importante arrivarci per la crescita a livello sportivo. Anche economico, non ci nascondiamo. Ma sul lato sportivo la squadra è cresciuta tantissimo da anni. Non faccio discorsi con i se e con i ma, voglio vedere tutto a fine stagione. Speriamo di poter festeggiare a bocce ferme un risultato in una stagione nella quale questa squadra ha ...