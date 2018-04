Lazio | contro la Fiorentina è festival del gol | tutti i dettagli

Lazio - a Firenze per il controsorpasso all'Inter : Metti una sera a cena Inzaghi, Pioli e Spalletti. Che poi a gennaio i tre, a Coverciano per un incontro tra arbitri e allenatori, si sono già ritrovati intorno ad un tavolo. Probabilmente nessuno di ...

La Lazio ha la Champions nel mirino. All'ultima lo scontro diretto con l'Inter : Il punto di , ri, partenza. Lo 0-0 strappato nel derby consente alla Lazio di voltare subito pagina dopo la prima grande delusione stagionale, l'eliminazione dall'Europa League incassata , male, a ...

Lazio e Roma non si fanno male e rimangono appaiate al terzo posto Classifica| Foto Cori contro Anna Frank : Le due squadre restano terze a pari punti, nel finale traversa di Dzeko con i biancocelesti in dieci per l’espulsione di Radu

Lazio-Roma 0-0. Cori contro Anna Frank sul ponte Milvio prima della partita : partita ad alta tensione la stracittadina romana. Allla fine è pari tra biancocelesti e giallorossi Lazio-Roma, qui la diretta testuale del derby dalle 20.45 Real Madrid-Juventus, Buffon: "Ridirei le ...

Lazio-Roma - cori antisemiti contro Anna Frank e saluti romani prima del derby : Lazio-Roma, cori antisemiti contro Anna Frank e saluti romani prima del derby, attesa prima della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A ma altro episodio che ha creato polemica. Come riporta Repubblica poco prima delle 18, nella zona di Ponte Milvio, centinaia di tifosi della Lazio – hanno intonato il coro “Anna Frank è della Roma”, accompagnandolo anche a dei saluti romani. Il tutto è stato ripreso con i ...

Lazio-Roma - a Ponte Milvio cori antisemiti contro Anna Frank e saluti romani : Come all'andata, un copione , della vergogna, che si ripete: quei cori antisemiti che offendono lo sport e la Memoria sono tornati a 'macchiare' la sfida calcistica per eccellenza della capitale. Poco ...

Monchi carica la Roma : 'Contro la Lazio non possiamo fallire' : Roma - 'Domani in campo dobbiamo essere lo specchio dei nostri tifosi, incarnare lo stesso amore e lo stesso attaccamento ai nostri colori: il giallo e il rosso. Domani dobbiamo essere 11 giocatori ...

SegnaLazioni inquietanti : quelle ombre nel municipio - un incontro sorprendente e poi la profezia : PORDENONE - In base alle testimonianze raccolte da una squadra del National Ghost Uncover guidata dal presidente Massimo Merendi, a Pordenone ci sarebbero gli spiriti . Fantasmi che, a giudizio di ...

Consip - pm Roma contro il Riesame per annullamento sospensione Scafarto : “Palese vioLazione del diritto penale” : La decisione del tribunale del Riesame, che ha riammesso in servizio il maggiore dei carabinieri, Gianpaolo Scafarto, rappresenta una “palese violazione del diritto penale, delle regole processuali che governano la prova indiziaria, di travisamento dell’ipotesi di accuse e dei fatti posti a suo fondamento”. Lo scrive la Procura di Roma nel provvedimento con cui ha impugnato in Cassazione l’ordinanza che revoca la sospensione ...

Blitz a Bardonecchia - procura Torino procede contro 5 doganieri : «VioLazione di domicilio e perquisizione illegale» : La procura di Torino intende procedere contro i cinque doganieri francesi nell'ambito dell'inchiesta su quanto accaduto a Bardonecchia il 30 marzo scorso. Con l'ordine di investigazione...

Blitz a Bardonecchia - procura Torino procede contro 5 doganieri : “VioLazione di domicilio e perquisizione illegale” : Violazione di domicilio e perquisizione illegale. Sono i reati di cui sono sospettati cinque agenti (finora senza nomi) delle dogane francesi che la sera del 30 marzo scorso hanno fatto irruzione nella saletta della stazione di Bardonecchia affidata in cui mediatori del Comune e volontari della ong Rainbow for Africa per assistere i migranti. Secondo la procura di Torino hanno agito violando tutti gli accordi e i regolamenti e per questo il ...