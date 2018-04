Lazio | a Firenze per il controsorpasso all' Inter

Firenze - falso allarme bomba in stazione : pesanti disagi alla circo Lazio ne : Controlli della polizia sono stati effettuati stasera nelle stazioni ferroviarie fiorentine di Santa Maria Novella, Campo di Marte e Rifredi, dopo una telefonata anonima che annunciava una bomba sui ...

Maltempo : ancora rallentata la circoLazione dei treni Chiusi-Firenze : circolazione ferroviaria ancora rallentata lungo la linea regionale Firenze-Arezzo-Chiusi dopo i danni alla massicciata provocati dalle forti piogge all’Indicatore. Lo rende noto Fs spiegando ci sono previsti almeno altri tre giorni di lavoro per il consolidamento della massicciata. I ritardi per i treni in viaggio sono tra i 10 e i 20 minuti, altri convogli sono stati sostituiti con autobus tra Ponticino e Arezzo. Circa 60 tecnici di Rfi ...