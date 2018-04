Lavoro | Tridico | “Sbagliata la proposta di Boeri sui salari più bassi al Sud Investire

Lavoro - l’economista M5s Tridico : “Pensiamo di reintrodurre l’articolo 18. Culturalmente io sono a sinistra” : “Per formazione culturale sono vicino al Lavoro e chi soffre per il Lavoro, quindi Culturalmente sono a sinistra“. Nell’ultimo giorno del primo round di consultazioni al Quirinale l’economista Pasquale Tridico, ministro del Lavoro in pectore di un eventuale governo M5s, non si sbilancia sulle possibilità di formare un governo con il Pd o con la Lega ma non nasconde a quale parte si sente più vicino. Una sinistra ...

Lavoro : Tridico - reintrodurre art. 18 : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – “Gli autori del jobs act sono i primi a volerlo modificare. Cesare Damiano, ad esempio, voleva proporre una riforma per rendere più severi i termini del licenziamento. Stiamo pensando di reintrodurre l’articolo 18: la flessibilità non ha aiutato l’occupazione e nemmeno la produttività. I diritti sono importanti per ridare dignità, non per creare Lavoro”. Lo afferma ai microfoni di Circo ...

Il M5s rilancia le politiche sul Lavoro - Tridico 'Ripristiniamo l articolo 18' : Bisogna sì fare interventi per far crescere l'economia, 'ma non a pioggia'. Gli investimenti 'devono essere concentrati in settori tecnologicamente avanzati'. Industria 4.0? 'Si va in quella ...

Lavoro - il 'ministro' M5s Tridico : 'Ridurre l'orario per creare occupazione' : Il tema della crescita occupazionale in Italia va affrontata anche dal punto di vista 'di più lungo periodo della robotizzazione, una sfida che non va lasciata alla schizofrenia del mercato, ma ...

Lavoro - l’economista Tridico : “Ecco il piano M5s per qualità dei posti - salario minimo orario e reddito di cittadinanza” : Tutte le priorità sul Lavoro, dal reddito di cittadinanza alla robotizzazione. Mentre i 5 stelle osservano le evoluzioni dentro il Partito democratico e in attesa dell’insediamento in Parlamento, sul Blog delle Stelle il ministro del Lavoro designato, Pasquale Tridico, pubblica un post con quelli che ritiene essere gli interventi più urgenti per invertire la rotta rispetto alla precarizzazione del Lavoro “iniziata con il pacchetto ...

"Il reddito di cittadinanza si finanzia da solo". Pasquale Tridico fissa 5 priorità per Lavoro e welfare : reddito di cittadinanza, investimenti pubblici, salario minimo orario, patto di produttività, riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Sono queste le cinque priorità che Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del lavoro e del welfare del suo Governo, descrive sul Blog delle Stelle.Alla base del nostro declino economico non ci sono solo le politiche di austerità ma anche la ...

Pasquale Tridico - scelto da Di Maio al Lavoro : 'Via il Jobs act - possibile ritorno dell'art.18' : Pasquale Tridico è l'uomo indicato da Luigi Di Maio come titolare del Ministero del Welfare e del Lavoro di un Governo M5S. Calabrese, 42 anni, è professore associato di Politica economica a RomaTre. ...

Pasquale Tridico - scelto da Di Maio al Lavoro : "Via il Jobs act - possibile ritorno dell'art.18" : Pasquale Tridico è l'uomo indicato da Luigi Di Maio come titolare del Ministero del Welfare e del Lavoro di un Governo M5S. Calabrese, 42 anni, è professore associato di Politica economica a RomaTre. In un'intervista alla Stampa delinea le linee guida del suo progetto di azione: via il Jobs act, ridurre la flessibilità nel mondo del Lavoro e valutare il ritorno dell'articolo 18; via gradualmente la Legge Fornero, in pensione ...

Elezioni - governo ombra M5s. Di Maio : “Tridico al Lavoro - Pesce all’Agricoltura e Conte alla Pubblica amministrazione” : Sono Pasquale Tridico, Alessandra Pesce e Giuseppe Conte i nomi della squadra di governo che il Movimento Cinque Stelle ha già inviato al Quirinale. L’economista Tridico è stato indicato per il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, la dirigente del Mipaf Pesce andrebbe all’Agricoltura e Conte, professore di Diritto privato, guiderebbe il ministero della Pubblica amministrazione. I tre si vanno ad aggiungere ...