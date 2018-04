L’Austria apre i suoi consolati all’estero ai sudtirolesi | “Assistenza anche se c’è

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Assistenza all’estero per i “cugini” dell’Alto Adige. L’ultima mossa dell’Austria in materia di rapporti con la nostra Regione autonoma a statuto speciale torna a riaccendere lo scontro con l’Italia. Il governo guidato dal 31enne Sebastian Kurz, sostenuto dai nazionalisti del Partito della Libertà, ha deciso di aprire le porte deiaidi lingua tedesca e ladina. In caso di necessità mentre sono fuori dai confini nazionali, dunque, gli altoatesini potranno rivolgersi ad un consolato austriaco,se nel Paese in cui si trovano esiste una sede diplomatica dell’Italia. Potranno chiedere assistenza in caso di arresto, di grave incidente, malattia oppure morte. La decisione è contenuta in un disegno di legge che il governo Kurz ha trasmesso al Parlamento, ufficialmente per adeguarsi alle normative Ue. Ma in realtà ...