L' arte di essere Gianni Letta

FURBETTI DEL CarteLLINO/ Quando il cuore è assente la tentazione è voler essere altrove : A Ficarra accusati di assenteismo 23 dipendenti comunali su 40, compresa la responsabile anticorruzione. Quel che manca è la coscienza di sé.

Narni - torna al centro storico l'antica arte del mosaico con la scuola-laboratorio In Tessere : Narni " torna dopo tanto tempo, forse secoli, una bottega artigiana del mosaico in città. Una realtà unica nel suo genere che si propone di proseguire una tradizione e una storia secolare rinverdendo ...

Governo - Toninelli : “Nostro appello è una cosa seria. Berlusconi? La sua storia politica deve essere messa da parte” : Ore 21:30. Termina la riunione congiunta dei gruppi del M5s di Camera e Senato, all’indomani dell’inizio delle consultazioni del Presidente della Repubblica. A spiegare la novità di giornata, e cioè la proposta di un ‘contratto di Governo’ lanciata da Luigi Di Maio, è Danilo Toninelli. “Stiamo rispettando quanto detto in campagna elettorale, se non avessimo avuto la maggioranza, avremmo fatto un appello alle altre ...

Frizzi - Carlo Conti si commuove a l'Eredità : 'Vorrei essere da qualsiasi altra parte - tranne qui' : 'Queste sono le chiavi che per scherzo io e Fabrizio ci siamo scambiati tante volte. Oggi le riprendo forzatamente. Vorrei essere in qualsiasi parte del mondo in questo momento, ma non qui. Dico ...

Fabrizio Frizzi - ricomincia l'Eredità. L'emozione di Carlo Conti : 'Vorrei essere da qualsiasi altra parte in questo momento' : 'Queste sono le chiavi che per scherzo io e Fabrizio ci siamo scambiati tante volte. Oggi le riprendo forzatamente. Vorrei essere in qualsiasi parte del mondo in questo momento, ma non qui. Dico soltanto un grazie a questo studio che in questi mesi ha supportato Fabrizio. Dalle dottoresse, alle maestranze al pubblico'. Sono le parole commoventi con le ...

Carlo Conti commosso a L’Eredità : “Vorrei essere da un’altra parte” : L’Eredità, Carlo Conti: “Grazie a voi che avete coccolato Fabrizio Frizzi” Oggi è ricominciata L’Eredità dopo la sospensione avvenuta in seguito alla tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi. Carlo Conti è entrato in quello studio che conosce fin troppo bene e ha aperto la prima puntata del post Fabrizio Frizzi così, con poche parole ma commosse: “Eccomi qua, sono le chiavi che mi sono scambiato con lui e ritornano a ...

Messico - ucciso broker pavese. Vicino al corpo un cartello : «Punito per essere un ladro» : La vittima è Alberto Villani, 37 anni. Vicino al corpo è stato ritrovato un cartello con la scritta in spagnolo: «Punito per essere un ladro»

Alberto Villani - broker di Pavia - ucciso in Messico con due revolverate alla testa. Accanto un cartello : "Mi è successo per essere un ladro" : Un intermediario finanziario, Alberto Villani, 37 anni, che abitava a Pavia, è stato trovato ucciso con due colpi di revolver alla testa e il suo corpo è stato messo in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina di 45mila abitanti a circa 100 chilometri da Città del Messico nello stato di Morelos. Lo riporta La Provincia Pavese secondo la quale a fianco del corpo è stato ritrovato un cartello in spagnolo con ...

Peppe Cassì - ex giocatore Virtus - potrebbe essere candidato del Centrodestra - o almeno di una parte di esso. La telefonata che non ti ... : Già in altre occasioni era uscito fuori il suo nome e va ricordato che il fratello fu assessore allo sport proprio nella Giunta di Centrodestra dell'ex sindaco Domenico Arezzo. Il diretto interessato ...

Riparte la Formazione in Sicilia - 157 le professionalità che potranno essere formate : ... mosaicisti, piastrellisti, saldatori…, , quelli riferiti alle attività di vendita , centralinisti, contabili, addetti alle vendite, , e infine quelli dell'area professionale "turismo e sport" dove ...

Sono comparse all’improvviso - ti provocano un forte prurito e non sai che pensare. Se una parte del corpo si è riempita di bollicine di questo tipo - chiama subito il medico e fissa un appuntamento. Il problema potrebbe essere serio davvero : “La mia pelle diventa rossa e gonfia”, il conduttore dell’amato Daily Show per parlare di una problematica molto più comune di quel che si creda. “Ne Sono dipendente, ma Sono anche allergico”. A parlare è Trevor Noah che, in un’intervista a Us Weekly, ha fatto sapere cosa gli accade quando assume zucchero. Lui stesso ha fatto sapere di essere dipendente dallo zucchero ma anche di esserne allergico. Lo ha scoperto con la reazione della sua pelle ...

Roma - Di Francesco : "Questa vittoria deve essere un punto di partenza" : "La sconfitta più pesante è stata quella col Milan per l'atteggiamento che abbiamo avuto. Abbiamo lavorato molto in settimana, abbiamo dimostrato di essere squadra ma questo deve essere un punto di ...