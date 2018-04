L' app God of War Mimir' s Vision vi porta alla scoperta del mondo di God of War e delle

God of War : il titolo di Sony Santa Monica rappresenta un nuovo standard per la grafica su console : Mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo di God of War e la rete è invasa da notizie e dalle recensioni delle varie testate specializzate (avete già letto la nostra?). Il titolo esclusivo per PS4 di Sony Santa Monica poterà con sé una ventata di novità e presenterà varie caratteristiche inedite per la serie, ma God of War, a quanto pare, potrà anche vantare un comparto tecnico veramente di prim'ordine, stando alla puntuale analisi di Digital ...

Cannes 2018 : il poster ufficiale è un omaggio appassionato al cinema di Godard : Un bacio appassionato e coloratissimo per il manifesto della 71esima edizione del Festival di Cannes, rassegna che si terrà dall'8 al 19 maggio 2018. L'immagine è tratta dal film del 1965 Pierrot le fou (Il bandito delle 11) di Jean-Luc Godard, con protagonisti Jean-Paul Belmondo e Anna Karina.Il manifesto è ispirato all'opera di Georges Pierre (1927-2003), il grande fotografo di scena che ha immortalato le riprese di tanti ...

La lore di God of War viene approfondita in nuovi video : God of War, nuovo capitolo per PlayStation 4 della storica e brutale serie di Santa Monica Studio, arriverà sui nostri scaffali nel mese di aprile. Intanto gli sviluppatori continuano a fomentare il nostro hype con nuove clip o approfondimenti. Questa volta è il turno della lore del gioco, piuttosto intricata se consideriamo tutti gli elementi che compongono la mitologia norrena. L'approfondimento sulla lore di God of War si divide, in tutto, ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 – Carolina Kostner : “Ho sentito affetto e calore - pubblico appagante. Mi godo il momento” : Carolina Kostner è in testa ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico dopo il programma corto. L’altoatesina ha confezionato un esercizio davvero eccezionale e ha incantato il Mediolanum Forum di Milano riuscendo a ottenere 80.27 e a battere addirittura Alina Zagitova, Campionessa Olimpica in carica. La 31enne azzurra era davvero estasiata al termine della prova e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “La ...

Nuovo - spettacolare spot TV di God of War incentrato sul rapporto tra Kratos e Atreus : Sony Santa Monica ha rilasciato un Nuovo spot TV per God of War, dedicato a una bellissima sequenza che vede protagonisti Kratos e Atreus, i due protagonisti della nuova avventura che arriverà nel corso della primavera in esclusiva PlayStation 4. Il video commerciale è stato trasmesso prima e dopo la messa in onda di Family Guy su Fox ed è focalizzato sul rapporto padre-figlio e sulla "crescita" di Atreus nel corso dell'avventura. La clip si ...