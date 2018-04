L' Antitrust mette nel mirino pratiche Agos | Findomestic e Cardif

Diritti tv - ok dell’Antitrust a Mediapro. “Ma dovrà vendere in maniera equa e non potrà trasmettere le partite” : L’Antitrust dà il via libera all’assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro. Ma l’Autorità puntella il perimetro d’azione entro il quale la società – propostasi come intermediaria – dovrà operare. Pur avendo ritenuto conformi alla Legge Melandri i criteri adottati nel corso della procedura portata avanti dalla Lega Calcio e dall’advisor Infront, nel testo della delibera si specifica che ...