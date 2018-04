L’annuncio di Ibrahimovic | “andrò ai Mondiali”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) “Sì, andrò al mondiale! Che mondiale sarebbe senza di me”. L’attaccante dei Los Angeles Galaxy, Zlatan, scioglie le riserve e annuncia la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo di Russia 2018 con la nazionale svedese. “Non posso dire di più se non che andrò ai mondiali –aggiunge il 36enne svedese in un’intervista alla ABC-. Se dico di più, poi la gente mi criticherà, perciò devo stare attento a tutto ciò che dirò da ora in poi”. (AdnKronos) L'articolo L’annuncio di: “andrò ai Mondiali” sembra essere il primo su CalcioWeb.