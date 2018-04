L' AMORE SECONDO ISABELLE di Claire Denis 2017

i-filmsonline

(Di mercoledì 18 aprile 2018)(Juliette Binoche), pittrice di mezza età ancora affascinante e con un divorzio alle spalle, desidera disperatamente una seconda chance per trovare un vero, grande. Finisce però per passare da una relazione claudicante all'altra: un banchiere cinico, un attore capriccioso, il deludente ex marito e così via, in una galleria di personaggi maschili decisamente miseranda e incapace di dare aquello che cerca.