L’aggiornamento ad Android 8 0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge è ormai imminente

Huawei Mate 10 Lite L’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 finale ha una data! : Huawei Mate 10 Lite molto presto riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0: ecco la data svelata da Huawei Pakistan.I più attenti sanno che Huwei Mate 10 Lite quando è stato presentato al grande pubblico lo scorso ottobre 2017 era l’unico della famiglia Mate 10 ad non utilizzare il sistema operativo Android Oreo.Infatti Mate 10 e 10 Pro sono stati nativamente messi sul mercato con Oreo e interfaccia ...

OnePLus 5 e 5T L’aggiornamento Android Oreo 8.1 OxygenOS 5.1 è iniziato : le novità : Il software OxygenOS 5.1.0 basato sulla versione Android Oreo 8.1 destinato agli OnePLus 5 e 5T ha iniziato il rilascio a livello internazionale: ecco le principali novità.Dopo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 avvenuto a fine febbraio 2018, vi segnaliamo che gli OnePLus 5 e 5T da poche ore stanno iniziando a ricevere l’upgrade del software Oxygen OS 5.1.0 che è basato sulla versione 8.1 del sistema operativo mobile di ...

Huawei Honor 7X ecco quando riceverà L’aggiornamento ad Android Oreo : ecco quando Huawei invierà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 sul suo smartphone di fascia media Honor 7X: i dettagli.Tutti i possessori di un Honor 7X, il dispositivo di fascia media del secondo marchio di smartphone di Huawei, sanno già che il telefono è nella lista per ricevere l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.Honor 7x svelata la data in cui Huawei rilascierà l’aggiornamento ad ...

Nokia 3 inziato L’aggiornamento ad Android Oreo : Arriva il comunicato ufficiale che il Nokia 3 ha iniziato a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: un plauso ad HMD Global.HMD Global l’azienda finlandese che detiene il marchio Nokia è tornata sul mercato degli smartphone da poco più di 8 mesi ma sta già riscuotendo un buon successo commerciale.Punto forte dei nuovi dispositivi Nokia sembra essere il supporto piuttosto costante e abbastanza veloce ...

Accelerazione LG G6 sulL’aggiornamento Android Oreo : nuovi tempi di uscita l’11 aprile : Arrivano ulteriori segnali incoraggianti per coloro che in questi mesi hanno acquistato un LG G6 qui in Italia e che, a conti fatti, sono ancora fermi al palo per quanto concerne la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Non molto tempo fa, sulle nostre pagine, abbiamo condiviso coi nostri lettori un punto della situazione riguardante la vicenda, avanzando la forte ipotesi che l'appuntamento dovrebbe essere fissato ...

Huawei P8 Lite 2017 : con L’aggiornamento Android Oreo ci sarà pure Treble : Huawei P8 Lite 2017 quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 molto probabilmente verrà pure attivato il supporto Treble: ecco i dettagli.Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato a suo tempo o di recente un Huawei P8 Lite 2017: il prossimo importante aggiornamento porterà interessanti novità.Infatti il P8 Lite 2017 è nella lista dei dispositivi Huawei che riceveranno entro la fine del 2018 l’aggiornamento ad ...

Android Oreo per Galaxy S7 - S7 Edge - A5 e A3 2017 L’aggiornamento è in arrivo! : L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è in arrivo per Galaxy S7, S7 Edge, Xcover 4, A5 2017 e A3 2017, tutti certificati presso il sito Wi-Fi Alliance.Dopo il rilascio di Android Oreo 8.0 per i dispositivi di punta, come i Galaxy S8 e Galaxy Note 8 in Italia, molto presto Samsung inizierà a rilasciare l’aggiornamento alla versione Oreo anche per i Galaxy S7, S7 Edge, Xcover 4, Galaxy A5 2017 e A3 2017.Continue reading Android Oreo per ...

Il tuo smartphone Android supporta Treble dopo L’aggiornamento ad Android Oreo? : Il vostro smartphone aggiornato ad Android Oreo 8.0 supporta il progetto Treble di Google? Ecco la lista dei dispositivi aggiornata ad aprile 2018.Uno dei principali difetti del sistema operativo mobile di Google, Android, è quello della deframmentazione delle versioni software: sul mercato ci sono tante varianti installate sui vari smartphone e tablet venduti in tutto il mondo.Molto spesso gli aggiornamenti alle versioni successive e più ...

Con un post su Twitter ASUS ha confermato che l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per ASUS ZenFone 3 Laser e ASUS ZenFone 3 Zoom è stato rinviato

Nokia 5 e Nokia 6 stanno ricevendo L’aggiornamento Android Oreo 8.1 : Primi feedback indicano che il Nokia 5 e il Nokia 6 (versione 2017) stanno iniziando a ricevere in alcuni paesi l’aggiornamento ad Android Oreo 8.1: i dettagli.Se di recente avete acquistato un Nokia 5 o un Nokia 6 2017, (la versione 2018 arriverà ad aprile in Italia), vi segnaliamo che stanno arrivando i primi feedback che entrambi i dispositivi si stanno aggiornando ad Android Oreo 8.1.L’aggiornamento ad Oreo 8.0 per questi due ...

Samsung Galaxy Tab S3 L’aggiornamento Android Oreo è ormai alle porte : L’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per Galaxy Tab S3 dovrebbe arrivare molto presto: Samsung ha infatti ottenuto la certificazione Wifi-alleance.I più informati di voi sapranno già che Samsung ha inserito nella lista dei dispositivi aggiornabili ad Android Oreo il tablet top di gamma Galaxy Tab S3.Oggi però abbiamo la conferma, e possiamo dire un primo feedback positivo, sull’effettivo stato dei lavori in casa Samsung.Continue ...

Rivoluzione smartphone Huawei per Android P con EMUI 9.0 : accelerata per L’aggiornamento : Non ci sta a perdere nemmeno un solo colpo Huawei, che si appresta già a gettare le basi per il prossimo aggiornamento ad Android P. Secondo quanto riportato da 'igeekphone.com', il produttore avrebbe incaricato la 'Developer Alliance' proprietaria di informare tramite email gli sviluppatori allo scopo di ottenere l'omologazione delle rispettive applicazioni alla prossima major-release di Big G, con inderogabile scadenza fissata per luglio ...

Sony ha finalmente cominciato a rilasciare in Europa l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xperia XA1, Xperia XA1 Plus e Xperia XA1 Ultra. Allora siete curiosi di sapere in dettaglio quali sono le novità introdotte dall'update?

Due giorni con Asus ZenFone 3 e L’aggiornamento 44 : durata batteria e caso Messaggi Android : Ci sono alcuni importanti dettagli che vanno analizzati a proposito dell'Asus ZenFone 3 a distanza di un paio di giorni dal rilascio dell'aggiornamento 44, la nuova patch ottimizzata su Android Oreo che come riportato praticamente in tempo reale ha il merito di risolvere il problema che aveva quasi azzerato il volume dell'audio durante la registrazione di un video. Dopo le prime analisi del caso sulla patch, oggi 16 marzo vogliamo concentrarci ...