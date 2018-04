Lady Gaga pubblica una nuova canzone ma usando il suo vero nome | Stefani Germanotta

Lady Gaga usa il vero nome - Stefani Germanotta - per lanciare il brano Brooklyn Nights (audio e testo) : Con grande sorpresa dei suoi fan, Lady Gaga ha pubblicato un nuovo brano su Spotify e le altre piattaforme digitati, non esattamente inedito, ma comunque una canzone mai rilasciata ufficialmente. Si tratta di Brooklyn Nights, canzone che già circolava in Internet nel 2014, quando sembrava che fosse in procinto di essere rilasciato un secondo volume dell'album ARTPOP con brani inediti. Quella sfortunata parentesi discografica, non apprezzata ...

In arrivo un nuovo album di Lady Gaga in estate - le sue canzoni per il progetto Rockabye Baby! : Un nuovo album di Lady Gaga uscirà in estate, ma non si tratta del successore di Joanne: negli ultimi tempi la popstar ha lavorato ad un altro disco, un album per bambini nell'ambito del progetto Rockabye Baby! Ad anticipare l'uscita dell'album di ninne nanna per i prossimi mesi è stata Lisa Roth, la sorella del rocker David Lee Roth che è ideatrice e ora vice presidente e direttrice creativa di Rockabye Baby! Il progetto di queste cover a ...

Katy Perry : «Lady Gaga? La amo e vorrei cantare con lei» : Chissà perché si dice sempre che le dive si odino, che non sopportino dividere il palco col l’altra, magari più ricca e seguita di lei su Instagram. Le eccezioni, però, ci sono e Katy Perry è una di quelle. Con Lady Gaga si conoscono da anni, posano per i fotografi, condividono selfie sui social network. Eppure una collaborazione, un duetto, ancora non c’è mai stato. A far sì che le cose cambino è proprio Katy, protagonista assoluta ...

Machete kills - Rai Movie/ Info streaming del film con Danny Trejo e Lady Gaga (oggi - 11 aprile 2018) : Machete kills, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Danny Trejo e Lady Gaga, alla regia Robert Rodriguez. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:24:00 GMT)

MACHETE KILLS/ Su Rai Movie il film con Danny Trejo e Lady Gaga (oggi - 11 aprile 2018) : MACHETE KILLS, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Danny Trejo e Lady Gaga, alla regia Robert Rodriguez. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:46:00 GMT)

Loredana Bertè racconta lo stupro - i rimorsi e la carriera : «Madonna e Lady Gaga mi copiano» : «Madonna e Lady Gaga mi copiano»: non ha dubbi sul suo ruolo di influencer Loredana Bertè, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". La cantante ha...

Un duetto tra Katy Perry e Lady Gaga è possibile? “La amo molto - vorrei cantare con lei” (video) : Proprio così. Dopo anni di rivalità e confronti sulle vendite dei rispettivi album, l'ipotesi di un duetto tra Katy Perry e Lady Gaga non sembra più così campata per aria. A dichiarare che vorrebbe cantare con la Germanotta è stata proprio la Perry, che con l'ultimo album Witness ha fatto segnare un sostanziale flop di vendite e un record di stroncature da parte della critica, nonostante una promozione massiccia passata anche da una presenza ...

“Just Dance” di Lady Gaga compie 10 anni : 10 curiosità da sapere : “Just Dance” – il primo singolo di Lady Gaga estratto dall’album di debutto “The Fame” – nel 2018 spegne 10 candeline. via GIPHY La cantante per celebrare questo importante anniversario ha scritto un post dolcissimo nel quale ringrazia tutti i suoi Little Monsters: clicca qui per leggerlo! via GIPHY Noi di MTV abbiamo pensato di rendere omaggio a questa memorabile canzone con un video che raccoglie 10 ...

Loredana Bertè racconta lo stupro - i rimorsi e la carriera : «Madonna e Lady Gaga mi copiano» : Se avessi fatto meno viaggi intorno al mondo probabilmente lei sarebbe ancora qui oggi e noi potremmo stare ancora insieme. Lei desiderava sempre darmi un telefono per restare in contatto ma io non l'...

Loredana Bertè racconta lo stupro - i rimorsi e la carriera : «Madonna e Lady Gaga mi copiano» : «Madonna e Lady Gaga mi copiano»: non ha dubbi sul suo ruolo di influencer Loredana Bertè, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". La cantante ha...

Loredana Bertè/ "Lady Gaga mi copia il look" (Che tempo che fa) : Video, Loredana Bertè racconta la sua vita a Che tempo che fa: un'avventura purtroppo ricca di tragedie familiari, tra liti e morti premature. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:18:00 GMT)

Ed Sheeran canta Elton John con Coldplay - Lady Gaga - Miley Cyrus e tanti altri : audio dell’album Revamp and Restoration : Ed Sheeran canta Elton John e non è il solo: Revamp and Restoration è il titolo dell'album-tributo all'iconico baronetto inglese e al suo storico collaboratore Bernie Taupin, una raccolta di grandi cover del suo repertorio per celebrarne il mezzo secolo di carriera. "È un grande complimento quando gli artisti amano le tue canzoni, quindi impiegano il loro tempo e i loro sforzi per rielaborarle", ha detto Elton John in una dichiarazione ...

Lady Gaga e Christian Carino - amore al supermarket : L’articolo è sul numero 13 di Vanity Fair, in edicola il 28 marzo. Ogni amore ha per destinazione, prima o poi, una grocery. Persino quello – che dura da oltre un anno, prima apparizione pubblica insieme lo scorso gennaio ai Grammy Awards – tra Lady Gaga, 32 anni il 28 marzo e in pausa dal suo Joanne World Tour, annullato per la fibromialgia («Sono devastata da forti dolori, non so come descriverlo. Ho bisogno di mettere al primo posto la ...

Elton John : da Lady Gaga a Ed Sheeran - 13 star reinterpretano i suoi successi : Lo scorso anno ha visto, inoltre, il lancio da parte di Elton e Bernie di "The Cut", un progetto volto a scoprire talenti creativi di tutto il mondo, capaci di creare i video musicali ufficiali per i ...