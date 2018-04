L'Accademia della Crusca boccia "Design thinking" e "Team-building" : Troppi "anglicismi" e addio strisciante all'italiano. No, non è vero, l'italiano è tutelato. E' botta e risposta tra i linguisti che lottano per la tutela della lingua del Tricolore e il Miur, ovvero il ministro Valeria Fedeli. All'origine di tutto c'è il Sillabo programmatico

L'Accademia della Crusca striglia il Miur : 'Abbandona l'italiano' : L'Accademia della Crusca bacchetta il ministero dell'Istruzione. Nel mirino dei linguisti c'è il Sillabo programmatico, documento dedicato alla promozione dell'imprenditorialità nelle scuole statali ...

"Abbandono dell'italiano per un sovrabbondante ricorso all'inglese". L'Accademia della Crusca bacchetta il ministero dell'Istruzione : L'Accademia della Crusca striglia il ministero dell'Istruzione. Nel mirino dei linguisti c'è un documento in particolare: il Sillabo programmatico, pubblicato a marzo e dedicato alla promozione dell'imprenditorialità nelle scuole statali secondarie di secondo grado. Secondo i professori del team delL'Accademia Incipit, specializzato nella 'lotta' al dilagare dell'anglicismo facile nell'uso della lingua, sostanzialmente, il ...

L'Accademia Barilla fa scuola Il made in Italy inizia a tavola «Sveliamo i segreti della pasta» : LA PASTA come elemento fondamentale dell'identità italiana. Il saper cucinare " e anche il saper raccontarlo " come ambasciatore del made in Italy nel mondo. Parte da queste premesse il progetto ...

L'Accademia mondiale della poesia presenta : La Giornata Mondiale della Poesia 2018 : Nel 1993 incontra Alda Merini e dalla loro collaborazione durata 16 anni - che Merini definiva «matrimonio artistico» - sono nati numerosi spettacoli che li vedono protagonisti insieme sul ...