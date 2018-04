La Turchia andrà a elezioni anticipate sotto stato d' emergenza

ilgiornale

: La Turchia andrà al voto anticipato per le elezioni presidenziali e legislative il 24 giugno prossimo. Lo ha annunc… - RaiNews : La Turchia andrà al voto anticipato per le elezioni presidenziali e legislative il 24 giugno prossimo. Lo ha annunc… - AssBusi : Turchia, è la signora di ferro Aksener l’alternativa ad Erdogan - StellaSirio60 : RT @RaiNews: La Turchia andrà al voto anticipato per le elezioni presidenziali e legislative il 24 giugno prossimo. Lo ha annunciato il pre… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Per molti analisti non è però la politica, ma l'economia - tema che preoccupa molti elettori - la spia a cui guardare per capire il perché della decisione presa ad Ankara. Nonostante dati di crescita ...