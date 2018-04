La truffa del M5s è il programma

truffa delle fustelle - assolti medici e farmacisti : non frodarono la Asl : Erano accusati di Truffa aggravata ai danni della Asl, ma in aula è stata dimostrata la loro innocenza e così tre medici, un farmacista di Monte San Savino e due membri della famiglia di quest'ultimo ...

Anche la smentita del M5s è una truffa come il loro programma : ... miliardi di euro di perdite, immigrazione fuori controllo e destabilizzazione di aree fondamentali per la sicurezza e l'economia dell'Europa". Insomma, ci sono state solo piccole modifiche di forma, ...

“5.000 euro”. GF - scandalo a poche ore dalla diretta. Manca pochissimo all’inizio del reality ma la voce che si è diffusa (riguardo una certa truffa) fa discutere parecchio. Barbara D’Urso senza parole : Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Nip e già si parla di scandali. Andiamo bene… Già. Proprio martedì mattina è uscito un comunicato della produzione che svela alcune novità di questa quindicesima edizione che sarà condotta da Barbara D’Urso. Dunque cosa si è saputo: i concorrenti sono 17 e resteranno nella casa per 7 settimane. Chi si aggiudicherà la vittoria porterà a casa un ricco bottino da 100.000 euro. ...

truffa - bancarotta e appalti pilotati : arrestati due sindaci del Bergamasco : Arresti domiciliari per i sindaci bergamaschi dei Comuni di Foppolo e Valleve ed ex amministratori della Brembo Super Ski. La misura emessa dal gip del tribunale di Bergamo, Bianca Maria Bianchi, è ...

truffa - bancarotta e appalti pilotati - arrestati due sindaci del bergamasco : Arresti domiciliari per i sindaci bergamaschi dei Comuni di Foppolo e Valleve ed ex amministratori della Brembo Super Ski. La misura emessa dal gip del tribunale di Bergamo, Bianca Maria Bianchi, è ...

Università Foggia - truffa coi fondi della Ricerca : indagato Rettore. Sedute di laurea sospese : La guardia di finanza ha perquisito il dipartimento di Scienze Agrarie nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur.Continua a leggere

Roma - i dipendenti comunali furbetti e la truffa della 104 : pronti i licenziamenti : Roma batte Sicilia 18 a 26 (per cento). Se nell'isola, come ha denunciato di recente il governatore Nello Musumeci, 2.350 lavoratori della Regione su un totale di 13mila sfruttano i permessi...

Foggia - bufera sull'Unifg. Presunta truffa su progetti di ricerca del 'Dare' : Da questa mattina sono tuttora in corso le perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nel dipartimento del Safe dell'Unifg. Circa 40 agenti sono impegnati nelle indagini nelle sedi di Agraria e ...

Foggia - blitz della Finanza all'università di Agraria : 21 indagati per truffa : Perquisizioni presso il dipartimento di Scienze Agrarie dell'università di Foggia sono state eseguite questa mattina dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una indagine su presunte irregolarità nella ...

Allarme dell'Associazione Robin Hood - Multe da pagare con sconto - ma è una truffa! : Teramo - E' una vera e propria truffa, commessa via telefono, quella denunciata dall'associazione consumatori 'Robin Hood' di Teramo, che in questi giorni ha ricevuto segnalazioni di utenti destinatari di telefonate da parte di falsi agenti di polizia municipale che li invitavano a pagare direttamente, nelle mani di un loro incaricato, presunte Multe prese con l'autovelox. "In questi giorni diverse persone ci hanno ...

I 20 colpi dei re della truffa. Ora si cercano i complici : Smascherati da due pensionate. Riconosciuti dalle foto segnaletiche e dalla Cinquecento usata per spostarsi

truffa dello specchietto - un arresto a Roma : è 24enne di origine rom : Talmente bravo da spillare 9 mila euro in un sol colpo a un automobilista: è Ruggiero Giuliano, 24enne Romano di origine rom. A Roma, era il re delle truffe dello specchietto. Ora però è stato tratto in arresto.Il trucco del romIl 24enne imparentato con i capostipiti della famiglia Bevilacqua, pure loro esperti nel settore, come racconta Il Messaggero, era veramente un mago. Una dimostrazione della sua bravura? Nel febbraio 2017 incrocia un ...

truffa del vino - Chianti doc. Ma solo sull'etichetta : Firenze, 6 aprile 2018 - Veniva imbottigliato con il bollino Chianti prodotto in circa 35 di ettari a Rignano sull'Arno , in località Castiglionchio: in realtà quel vino non sarebbe arrivato da quei ...

Don Euro - rinviato a giudizio il vescovo di Massa : “Tentata truffa per favorire l’ex sacerdote che spendeva soldi dei fedeli” : Il vescovo della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, Giovanni Santucci, è stato rinviato a giudizio con le accuse di tentata truffa e appropriazione indebita nell’ambito dell’inchiesta su don Luca Morini. Il sacerdote, soprannominato don Euro dai suoi parrocchiani, che secondo l’accusa rastrellava elemosine e donazioni del fedeli e le spendeva in incontri gay con escort, viaggi, alberghi e cene di lusso. Don Morini, prima parroco di Avenza e ...