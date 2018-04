La tenerezza della mamma Gorilla

vanityfair

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Laè la, non importa di che razza o di che specie. E laè un territorio condiviso da tutti e da tutte le mamme dell’universo. Come nel caso di Calaya,di 15 anni che allo Smithsonian’s National Zoo e Conservation Biology Institute, alle 6.25 del 15 aprile ha dato alla luce il piccolo Moka, che significa «piccolo» in lingua lingala (la lingua bantu parlata nella Repubblica Democratica del Congo, da cui viene questa specie, ildi pianura occidentale). Poi, appena partorito, lo ha preso tra le grandi mani con un delicatezza che pare quasi impossibile, e lo ha pulito dalla placenta, per poi appoggiarlo delicatamente per terra (Guardate il video per capire la dolcezza di questo momento). Dopo la nascita il cucciolo si è attaccato subito alla madre e la famiglia (che comprendoe Baraka, il padre di 26 anni) è stata lasciata sola, mentre la ...