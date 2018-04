huffingtonpost

HuffPostItalia : La tempesta perfetta dopo il caso Cambridge Analytica -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) La vicenda Facebook/Analityca e le dimissioni diMartin Sorrell dal gruppo di comunicazione Wpp (Wire and plastic products), che è il più grande del mondo, sono i segnali dellache sta sconvolgendo il mondo della pubblicità., o meglio, crisi che coinvolge anche un giornalismo del tutto incapace di approfondire e analizzare cause e effetti: lo dimostra il fatto che anche autorevoli firme discettano di argomenti che non conoscono, scandalizzandosi per la "profilazione" degli utenti da parte dei social media o raccontando che Martin Sorrell si è dimesso per aver lucrato su un po' di note spese.Ignorando che:1. Fin dagli anni Settanta si potevano comprare ovunque liste di indirizzi cui mandare lettere personalizzate, anche elettorali,2. Con quello che guadagnava (il suo stipendio medio viaggiava ultimamente oltre i 70 milioni di ...