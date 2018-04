La T-shirt delle Spice Girls | disegnata da Victoria Beckham per una buona causa

vanityfair

: @negritaband @SkyTG24 Grandissimi Negrita! Bravo @PauVoxNegrita , 'ipocrisia' è la parola giusta. In particolare, q… - Karm3nB : @negritaband @SkyTG24 Grandissimi Negrita! Bravo @PauVoxNegrita , 'ipocrisia' è la parola giusta. In particolare, q… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) I rumor su una possibile reunionsono circolati per anni, fino a qualche settimana fa: dopo un’inaspettata apparizione di Geri Halliwell e compagnia su Instagram infatti, è arrivato anche quello che sembrerebbe un contratto per il tour che le vedrà protagoniste, tutte insieme. E mentre attendiamorisposte più precise in merito, ci ha pensatoa tornare sull’argomento, nel modo che meglio conosce e per una. LEGGI ANCHE: c'è l'accordo (con contratto) per il tour L’ex Poshha appena disegnato infatti una T-in edizione limitata, non solo per un po’ di sana nostalgia degli anni ’90. Celebrando il poteredonne, la maglietta firmata daservirà a sostenere il Red Nose Day. La stilista donerà il 100% dei proventi alla celebre organizzazione, che da ...