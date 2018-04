La sinistra ora è in prestito ai Cinque Stelle

'Governo Prodi iniziò a dividere lavoratori e sinistra. Ora nuova unità sociale' : Noi dobbiamo essere contro tutte le guerre e le ingiustizie, combattendo tutti i dittatori e gli assassini che ci sono in giro per il mondo: siamo contro l'imperialismo americano ma senza essere ...

Barbano (Il Mattino) vs Scanzi : “Nel M5s sono giustizialisti”. “Con destra e sinistra decenti Grillo farebbe ancora il comico” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano. Quest’ultimo esprime scetticismo su un’alleanza tra Pd e M5s: “I 5 Stelle si propongono di cancellare tutte le riforme dei governi Pd. sono giustizialisti, mentre il Pd renziano non lo era nella maniera più assoluta. Il M5s è un movimento che propone un tipo di politiche sociali ed economiche ...

Milan - Gattuso perde Romagnoli : lesione al bicipite femorale della coscia sinistra : MilanO - Il Milan dovrà fare a meno per almeno due settimane di Alessio Romagnoli, che punta a tornare in campo per la finale di coppa Italia del 9 maggio. Infortunatosi domenica nei primi minuti ...

Milan - tegola Romagnoli : lesione al bicipite femorale della coscia sinistra : Brutte notizie per il Milan e per Rino Gattuso. Nel prossimo match casalingo contro il Napoli, il tecnico rossonero dovrà rinunciare non solo allo squalificato Leonardo Bonucci, ma anche ad Alessio ...

Andrea Orlando : 'Partito alla Macron? Cretinate; ora il PD svolti a sinistra' Video : In occasione della puntata di Piazzapulita su La7 di questo giovedì 5 aprile è intervenuto Andrea Orlando, attualmente ancora Ministro della Giustizia ed esponente della minoranza #Pd, vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Andrea Orlando: 'PD dialoghi col 5 Stelle, ma non ci sono le condizioni per governare insieme' Riguardo a una possibile alleanza di Governo con il Movimento 5 Stelle [Video], Andrea Orlando ha affermato: Io non ...

Anche la sinistra ora lo ammette : gli stranieri non salvano il Paese : Ma, ahinoi, i nodi alla fine vengono al pettine e ora Anche il mondo progressista non nasconde che l'apporto degli immigrati 'in termini di lavoro non sarà più sufficiente a risollevare il prodotto ...

Pd : Cracolici - stop a 'partito-ascensore' e trasformismi - ora ripartire da sinistra : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - "Ci hanno raccontato che bisognava 'allargare il partito'. In realtà hanno creato il 'Pd degli altri' raccogliendo il ceto politico più trasformista che ci sia stato negli ultimi anni in Sicilia e facendo diventare il Pd un 'partito-ascensore', nel quale gli ultimi arr

Il futuro della sinistra : "E ora qualcosa di completamente diverso" : "Non conta la fede che un movimento offre, conta la speranza che propone".La sentenza di Umberto Eco che permette a Guglielmo da Baskerville di spiegare ad Adso da Melk la verità sulle eresie e sul loro successo va ben oltre i confini narrativi del Nome della rosa. E permette anche a noi di spiegare tutto intero l'esito delle elezioni del 4 marzo.Il Partito Democratico, ma anche Liberi e Uguali e perfino Potere al Popolo non hanno saputo ...

Civati si dimette da segretario di Possibile : “Ora azzerare tutto - sinistra si scusi col Paese” : Pippo Civati si dimette da segretario di Possibile dopo il deludente risultato elettorale di Liberi e Uguali: "Il termine giusto non è ricostruire o ripartire, il termine giusto è azzerare tutto".Continua a leggere

'È un mondo in cui i cretini sono la maggioranza. Sono furiosa contro la sinistra - non ha fatto antagonismo culturale' : Stiamo parlando di un mondo in cui i cretini Sono la maggioranza e vanno avanti come dei caterpillar, facendo scelte selvagge. Il problema non è chi legge Fabio Volo, o chi compra il Premio Strega e ...

Chicchi dopo la sconfitta della sinistra : 'La Costituzione ancora ci parla' : Da questo pensiero deriva quel particolare intreccio fra economia e politica che ha caratterizzato lo sviluppo dell' Emilia Romagna , una regione con standard europei che ci parla di "democrazia ...

Grazia Verasani : "È un mondo in cui i cretini sono la maggioranza. Sono furiosa contro la sinistra - non ha fatto antagonismo culturale" : "Il maschilismo in Italia esiste, ed è frutto di una sottocultura televisiva che in trent'anni ha distrutto ogni cosa". Così parlò Grazia Verasani. Scrittrice, autrice di film e di canzoni, consacrata alla notorietà dall'eroina Giorgia Cantini, protagonista nel 2004 di Quo vadis baby? da cui Gabriele Salvatores trasse prima un lungometraggio, dunque una serie tv. Verasani, nota per il suo pensiero contro corrente, si ...

Paghiamo ancora lo scotto dei decenni di cultura "sinistra" : Il mondo della cultura dovrebbe rifletterci e cercare di porvi rimedio, perché senza libertà non c'è neppure solidarietà. Al tempo stesso, la sempre più pressante domanda di sicurezza da parte dei ...

sinistra Italiana - Fratoianni : “Con Leu sconfitta pesante. Ora serve confronto - ascoltiamo le proposte M5s” : A cinque giorni dal voto, Leu è già davanti al primo bivio, con gli interrogativi e le risposte che la direzione di Sinistra Italiana, che si riunisce oggi a Roma, proverà a dare sul deludente risultato di domenica. Per il partito guidato da Nicola Fratoianni, uno dei 3 che insieme a Mdp e Possibile ha costituito Leu, il primo nodo da sciogliere riguarda il rapporto con il M5S. “Il risultato di Leu è stato molto deludente, oggi ...