La sinistra è in crisi? Il Pd non è mai stato di sinistra

Riforma pensioni/ Legge Fornero e crisi della sinistra (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 3 aprile. Legge Fornero e crisi della sinistra, parla Enrico Rossi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:01:00 GMT)

Giordano : 'Vi spiego perché la sinistra è in crisi e come potrebbe ricostruirsi' Video : Nelle scorse ore nei pressi di piazza Montecitorio a Roma, Blasting News ha intervistato in esclusiva Franco Giordano, noto esponente politico, gia' tre volte deputato per Rifondazione Comunista fra il 1996 e il 2008, e segretario nazionale di tale partito fra il 2006 e il 2008 succedendo a Fausto Bertinotti; in to tra i fondatori di SEL con Nichi Vendola [Video]. Vediamo che cosa ci ha detto riguardo alla fase politica attuale. Giordano: ...

La crisi della sinistra / 4. Claudio Casadio : la sinistra scenda dal pero e governi con il M5S : "E c'erano poche donne, dov'erano le donne?" Claudio Casadio mi viene a trovare in uno scampolo di tempo, di ritorno da Roma e in partenza per Catania, dove porta il suo spettacolo "Il mondo non mi ...

La crisi della sinistra / 3. Franco Masotti : è successo un patatrac - ma non arrivano i barbari : ... un mondo virtuale lontano dal mondo reale delle persone comuni. Non è stato un po' questo il vizio capitale di Matteo Renzi che per anni, nella sua narrazione, ha insistito sull'ottimismo, sulla ...

La crisi della sinistra / 1. Ivano Marescotti - l'uomo che ha votato M5S per far saltare il tavolo : Naturalmente nel corso del tempo le situazioni cambiano, cambiano l'economia e la società, e quindi vanno aggiornati i contenuti. E questo fa sì che destra e sinistra però non coincidano per forza ...

Le due Italie/ Così la crisi europea della sinistra spinge M5S : Questa elezione non somiglia a nessuna di quelle della storia della Repubblica. Mai era successo che le forze antisistema , o percepite come tali, ottenessero la maggioranza dei consensi, mai era ...

Crisi Pd - Sala : “Renzi si faccia da parte con chiarezza. Futuro della sinistra? Serve un modello Milano” : Prima del voto i continui distinguo, dopo la batosta ecco il de profundis: il sindaco di Milano Beppe Sala considera definitivamente archiviata l’esperienza di Matteo Renzi alla guida del Pd. “ha fatto la sua parte, si passi oltre” ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo, a margine dell’inaugurazione di Tempo di Libri. “Il punto è trovare delle persone che abbiano la capacità di collaborare. Però nessuno è ...

La crisi della sinistra europea - perso anche il bastione Italia : L'emorragia a sinistra ha messo in crisi anche i socialisti spagnoli, con il loro leader, Pedro Sanchez, persosi nella lunga crisi politica spagnola. Il suo Psoe, dopo i deludenti risultati alle ...