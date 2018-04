meteoweb.eu

: La scienza spiegata ai ragazzi: quando fisica e medicina si alleano per la salute - Barcellonameteo : La scienza spiegata ai ragazzi: quando fisica e medicina si alleano per la salute -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Due accademici e ricercatori, Gloria Spandre dell’Istituto Nazionale diNucleare e Marco M. Massai, docente di Storia dellaall’Università di Pisa, sono autori di un “librino”, come loro stessi lo definiscono, per bambini e, ma anche adulti curiosi. Si tratta de “I racconti del Prof Henri. Come i fisici hanno aiutato i medici a curare le malattie” appena uscito per le edizioni LibriVolanti con le belle illustrazioni di Alice Milani e Tuono Pettinato. Informazioni dal sito dell’editore: http://www.istosedizioni.com/?product=i-racconti-del-prof-henri Informazioni dal sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/index.php/news/item/12256-i-racconti-del-prof-henri L'articolo Laaisiper lasembra essere il primo su Meteo Web.