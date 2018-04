La scelta di Mattarella

Governo : domani scelta Mattarella - Casellati in pole ma rosa si allarga/Adnkronos - 2 - : Adnkronos, Ad indicarlo per la Consulta, quando il Parlamento dopo vari scrutini andati a vuoto non riusciva ad eleggere tre membri per la Corte, furono proprio i Cinquestelle e alla fine risultò il ...

Alla vigilia della scelta di Mattarella cautela generale. Esplorazione Casellati? : Attesa per le decisioni del presidente della Repubblica che domani, per superare lo stallo sul governo, potrebbe affidare un mandato esplorativo Alla presidente del Senato -

Governo : domani scelta Mattarella - Casellati in pole ma rosa si allarga/Adnkronos : Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stringe i tempi e domani dovrebbero terminare i giorni concessi ai partiti dopo il secondo ciclo di consultazioni per ulteriori confronti e trattative e il Capo dello Stato dovrebbe prendere e annunciare le sue decisioni “per uscire dallo stallo che si registra”. Sembra in calo l’ipotesi di un pre-incarico a Luigi Di Maio o a Matteo Salvini, ...

Mattarella concede qualche giorno a Di Maio e Salvini. Poi farà la sua scelta : qualche giorno di riflessione. Non di più. Un tempo supplementare di riflessione per favorire l’intesa tra le forze politiche per la formazione del governo. Poi Mattarella anticipa che indicherà la soluzione...

Governo - la carta di Mattarella : mandato esplorativo. Prima scelta Casellati. Lei : “Se me lo chiede il presidente - ci sono” : Mattarella ha rovesciato la clessidra. Il tempo concesso ai partiti sta per scadere. Dalle nebbie si definisce sempre di più la linea che porta a tre strade possibili, su cui concordano i quirinalisti dei principali giornali. La Prima, quella più quotata: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda, in subordine: un pre-incarico al capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti. La terza, ...

[L'analisi] Al governo con i compromessi oppure al voto. La scelta difficile di Di Maio stretto in una morsa tra gli arrabbiati e Mattarella : Non sarà facile per Luigi Di Maio uscire dal vicolo cieco in cui è finita la sua ipotesi di governo per il Paese. La proposta di un contratto alla tedesca unisce, ma la voglia di fare il premier a ...