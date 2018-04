La saga dei Rothschild alla settima generazione Alexandre presidente

Parigi-Roubaix 2018 - il borsino dei favoriti : la Quick-Step Floors fa paura - Peter sagan vuole tornare a splendere : La prima parte della campagna delle grandi classiche sta per giungere al termine. Domani, con la Parigi-Roubaix, si chiuderà la lunga parentesi del pavé e il gruppo si sposterà verso le Ardenne, per chiudere questa fase della stagione alla Liegi-Bastogne-Liegi, prima di veleggiare verso le grandi corse a tappe estive. La Regina delle Classiche, però, ha sempre un fascino particolare: per le pietre, la pianura francese e il leggendario arrivo nel ...

Parigi-Roubaix 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Riflettori puntati su Peter sagan : Domenica si svolgerà la 116ma edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più affascinati e dure della stagione. Nell’Inferno del Nord si sfideranno tutti i più grandi specialisti del pavé per cercare di conquistare una vittoria che li consacri nella storia del ciclismo. Andiamo quindi a scoprire i favoriti della Parigi-Roubaix con le quote dei book-makers per le scommesse. Anche in questo caso tutti i Riflettori saranno puntati sul tre volte ...

Giro delle Fiandre 2018 - le quote dei book-makers per le scommesse. Peter sagan e Philippe Gilbert favoriti - occhio a Tiesj Benoot : Domenica si correrà la 102ma edizione del Giro delle Fiandre, storica classica del pavé che si svolge nell’omonima regione del Belgio. I migliori ciclisti del mondo si daranno battaglia su un percorso durissimo di 266 km per cercare di conquistare la seconda Classica Monumento della stagione. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti di questa corsa con le quote dei book-makers per le scommesse. Anche in questo caso la quota più bassa è quella del ...

Gand-Wevelgem 2018 : le voci dei protagonisti. Peter sagan al settimo cielo - Elia Viviani inconsolabile : Peter Sagan ha centrato la terza vittoria sul traguardo della Gand-Wevelgem, battendo quest’oggi in volata il nostro Elia Viviani, scoppiato immediatamente in un pianto inconsolabile, le cui immagini hanno davvero toccato tutti gli appassionati, tanto che anche la sua squadra sui social ha tentato di rincuorarlo. Al termine della gara, ai microfoni di Eurosport il campione slovacco ha dichiarato: “Sono molto contento per aver vinto ...

Peter sagan - il marchio dell’arcobaleno. Siamo già di fronte ad uno dei migliori di sempre nelle corse di un giorno : Il marchio indelebile dell’arcobaleno, i colori dell’iride sono la sua seconda pelle, il Mondiale è la sua corsa prediletta. Peter Sagan è già oggi uno dei migliori corridori di sempre nelle corse di un giorno: nessuno ha vinto la competizione più ambita per tre volte consecutive, pochi sanno essere competitivi in tutte le grandi Classiche del calendario internazionale, pochi hanno le velleità di imporsi ogni volta che si mettono il ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : da sagan a Viviani - il borsino dei favoriti : Milano-Sanremo numero 109 incertissima perché corsa probabilmente sotto la pioggia e da squadre con soli sette elementi, 175 in tutto. Via Roma attende un possibile sprint, ma le soluzioni alternative ...