romadailynews

: La Rustica calcio (Prom): De Filippo, si lotta: 'Per ciò che riguarda la squadra, abbiamo… - romadailynews : La Rustica calcio (Prom): De Filippo, si lotta: 'Per ciò che riguarda la squadra, abbiamo… - oslaz : La Rustica calcio (Prom), De Filippo: «Play off? Lotteremo finché non ci condanna la matematica»… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma – Il Laarriva a pochi minuti da un colpaccio sul campo dell’Atletico 2000, formazione in pienaper la salvezza. La squadra di mister Fabio Panno è stata raggiunta sul 2-2 nella parte finale del match, chiudendo anche in inferiorità numerica. “Abbiamo fatto un buon primo tempo – commenta l’esterno difensivo classe 1998 Elia De–. Siamo andati in vantaggio prima con Gubinelli e poi, dopo il pari dei padroni di casa, con Simonetta poco prima dell’intervallo. Nella ripresa avremmo potuto e dovuto concretizzare le occasioni che ci sono capitate e portare a casa i tre punti. Pur avendo subito qualche buon momento dell’Atletico 2000. Ma sostanzialmente abbiamo perso due punti molto importanti”. Il Laè scivolato a sette punti dalla coppia di terze classificate composta al momento da Atletico Morena e Palocco. “Finché la matematica non ...